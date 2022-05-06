Summer Game Fest начнется 9 июня

Summer Game Fest в этом году начнется 9 июня в 11:00 по времени Восточного побережья США (21:00 по Киеву) с масштабной презентации, которую проведет известный канадский журналист видеоигр и телеведущий Джефф Кейли. Согласно пресс-релизу, шоу будет транслироваться практически на каждой платформе, включая YouTube, Twitch, Twitter и Facebook. Более того, планируются даже показы в некоторых IMAX-кинозалах (впервые в истории шоу), но только в США, Канаде и Великобритании.

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Таким образом Summer Game Fest забрала июньский слот E3. Организаторы Summer Game Fest уже обновили сайт фестиваля — там будут публиковать детальное расписание всех мероприятий, запланированных на лето 2022 года.

После церемонии открытия с массой игровых анонсов состоится Day of the Devs, где разработчики инди-игр смогут продемонстрировать, над чем они сейчас работают. Как отмечает GameSpot, разработчики посылают свои игры на рассмотрение жюри, чтобы их включили в шоу. Как и в прошлом году, событие представят Double Fine & iam8bit, студия, известная такими играми как Psychonauts, Grim Fandango и Broken Age. Сайт SGF советует «следить за обновлениями», где впоследствии должны объявить других партнеров, которые будут частью шоу.

Относительно отмененной E3 в последние годы наблюдается тенденция снижения популярности подобных совместных мероприятий — большие игровые студии все чаще организуют собственные презентации или мероприятия. Кажется, пандемия только ускорила закат для больших совместных мероприятий. Кейли и другие, кажется, осознают это изменение ландшафта. В прошлом году на Summer Game Fest показали геймлейный трейлер Elden Ring и анонсировали Tiny Tina’s Wonderlands.

Ранее Microsoft пригласила на совместную онлайн трансляцию Xbox и Bethesda, которая состоится 12 июня.