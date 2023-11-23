«Сюрприз-сюрприз». Илон Маск говорит, что в X/Twitter вернутся заголовки — борьба с кликбейтом, похоже, не удалась

Заголовки из новостей, распространенных в соцсети, исчезли всего на месяц — сейчас Маск анонсировал их возвращение, но в новом формате.

«‎В следующем выпуске X будет накладывать заголовок в верхней части изображения карты URL-адреса», — написал Маск.

Более конкретных сроков развертывания он не предоставил, как и примеров того, как будет выглядеть эта «карточка».

В августе Илон Маск анонсировал «уничтожение» заголовков из публикаций с URL-адресами в предварительных просмотрах для улучшения эстетики и борьбы с кликбейтом. В конце концов, обновление запустили в октябре, но пользователи не слишком положительно восприняли изменение — для того, чтобы увидеть заголовки приходилось переходить прямо на сайты.

Издатели тем временем начали писать заголовки на изображениях и публиковать ссылку отдельно или добавлять заголовок в изображение сгенерированной карты предварительного просмотра.

X тем временем снова переживает бурные дни, поскольку крупные рекламодатели, такие как IBM, Apple, Disney и Comcast, приостановили выплаты на рекламу, после того, как их объявления появились рядом с антисемитскими и пронацистскими публикациями, а сам Маск написал несколько подобных противоречивых комментариев.

Во вторник с платформой прекратила сотрудничество 11:11 Media Пэрис Хилтон — всего через несколько недель после подписания соглашения о распределении доходов. Илон Маск тем временем подал в суд на Media Matters с обвинениями в клевете.