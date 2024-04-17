Таскомбанк сворачивает проект sportbank — с сегодняшнего дня необанк не принимает новых клиентов, а с 12 мая закрывает приложение

sportbank работал по лицензии АО «ТАСКОМБАНК» Сергея Тигипко, поэтому все клиенты автоматически относятся к этому учреждению и в дальнейшем будут обслуживаться там.

Как отмечает пресс-служба Таскомбанка, причиной закрытия sportbank стали «изменения во внешней среде, требующие корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом».

С 17 апреля sportbank больше не будет привлекать новых клиентов и оформлять новые продукты через одноименное приложение (оно в целом еще будет работать до 12 мая). Все продукты пользователей sportbank будут автоматически перенесены и доступны в приложении TAS2U (его нужно предварительно загрузить или обновить при наличии, чтобы услуги отобразились).

Как отмечает Forbes, в конце февраля суд арестовал счета предприятий «Дивотек» и «ДТ Нетворк», которые владели брендом sportbank — до этого в январе в офисе sportbank детективы ГБР провели обыски, подозревая необанк в сотрудничестве с российским бизнесом и компаниями Parimatch, Buddy.bet и PariWin, что уклонялись от уплаты налогов. В марте пресс-служба sportbank сообщила, что правоохранители «не видят нарушений законодательства в деятельности sportbank и его учредителей».