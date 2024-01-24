Технология AMD Fluid Motion Frames обещает на 97% большую частоту кадров в 1080p с новыми драйверами Radeon

Технология AMD Fluid Motion Frames (AFMF) официально выпущена на драйвере Radeon Adrenalin версии 24.1.1. AFMF – это технология генерации кадров на уровне драйверов, которую AMD использует для апскейлера FSR 3, которая обеспечивает совместимость с тысячами игр DirectX11 и DirectX12, в обмен на качество изображения. AMD утверждает, что AFMF повышает производительность на 97% при 1080 и 103% при 1440p, но результаты, безусловно, будут отличаться от игры к игре.

Хотя FSR 3 с технологией генерации кадров была запущена еще в сентябре, полный релиз функции AFMF на уровне драйверов состоялся только сейчас, сообщает Tom’s Hardware. Функция появилась для видеокарт серий RX 6000 и 7000 в октябре в составе предыдущего драйвера, а затем интегрированной графики серии Radeon 700M в новом предыдущем драйвере в начале года.

AFMF – это, по сути, генерация кадров FSR 3, но без технологии масштабирования, поставляемой в комплекте с FSR. Она позволяет ожидать, что генерация кадров почти удвоит частоту кадров, но визуальное качество будет ниже при включении только AFMF. В примечаниях к драйверам указано, что генерация кадров динамически выключается во время быстрого движения, чтобы сохранить более высокое качество изображения, но сгенерированные кадры по своей сути имеют более низкое качество, чем оригинальные. AMD дополнительно рекомендует использовать технологию переменной частоты обновления, например FreeSync.

Преимуществом AFMF является возможность работы практически во всех играх DX11 и DX12, хотя в отдельных случаях могут возникать ошибки. Это существенно отличается от DLSS 3 от Nvidia, которая работает только на графических процессорах серии RTX 40 и только в играх, специально поддерживающих DLSS 3. Совместимость, как правило, является наибольшим преимуществом технологий повышения производительности AMD, поскольку FSR работает на нескольких поколениях графических процессоров AMD, Nvidia и Intel, в то время как AFMF ограничивается только графическими процессорами AMD, причем только трех разных семейств.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.