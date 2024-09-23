Telegram будет передавать IP адрес и номер телефона преступников по запросу правоохранителей

Владелец Telegram Павел Дуров рассказал о некоторых обновлениях на платформе, которые усложнят ее использование с незаконными целями.

Как отметил Дуров, поиск в Telegram мощнее, чем в других мессенджерах, поскольку позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов. К сожалению, этой функцией злоупотребляли люди, которые нарушили Условия использования платформы для продажи незаконных товаров.

«За последние несколько недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы обнаружили в Поиске, больше не доступен. Если вам все же удалось найти что-то опасное или незаконное в Поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport», ─ пишет Павел Дуров.

В то же время Telegram обновил Условия использования и Политику конфиденциальности, чтобы «еще больше сдерживать преступников». Отныне IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, могут предоставляться соответствующим правоохранительным органам в ответ на их законные запросы.

«Эти меры должны отпугнуть преступников», ─ считает Дуров. «Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей».

Напомним, месяц назад Павла Дурова задержали в аэропорту Франции, после чего допросили по 12 пунктам обвинения.

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