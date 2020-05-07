Телевизоры Samsung QLED получили сертификаты безопасности для зрения от ведущих европейских и американских организаций





Компания Samsung Electronics заявила, что её 8K и 4K QLED телевизоры получили сертификацию безопасности LED-излучения по международным стандартам качества безопасности для потребителей от ведущей международной компании Underwriters Laboratories (UL) и сертификацию безопасности для зрения от Немецкой ассоциации электрических, электронных и информационных технологий (Verband Deutscher Elektrotechniker — VDE).

Как заверяет компания Samsung Electronics, она первой в отрасли получила официальное подтверждение полной безопасности различного типа излучения телевизоров Samsung QLED TV 4К и 8К для зрения пользователей. Также, по стандартам соответствия Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission — IEC), было получено заключение об отсутствии негативного фотобиологические воздействия на глаз человека технологии LED, которая используется в Samsung QLED TV. Выводы были сделаны на базе QLED телевизоров Samsung модельного ряда 2020 года: 8K — 65Q900T и 4K — 65Q90T. Отмечается, что эти устройства обеспечивают высокую яркость излучения в синем, ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах.

«Телевизоры Samsung QLED отличаются чрезвычайно высокой яркостью изображения и одновременно они созданы таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту глаз при просмотре без потери качества изображения, — заявил Чен Хун Чой (Yong Hoon Choi), исполнительный вице-президент подразделения Визуальных дисплеев компании Samsung Electronics. — Мы рады получить признание качества и безопасности телевизоров Samsung от таких авторитетных международных организаций как UL и VDE и в дальнейшем продолжать создавать лучшие продукты, сделав безопасность пользователей первоочередной задачей при разработке нашей продукции».

Источник: Samsung