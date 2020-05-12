Теперь полный комплект. В приложении «Дія» появилась автоцивилка (вдобавок к правам и техпаспорту)





Как известно, водительское удостоверение и техпаспорт были первыми документами, появившимися в мобильном приложении «Дія». И вот сегодня в рамках очередного расширения функциональности к ним присоединился еще один не менее важный документ, который завершает формирование водительского пакета. Конечно же, речь идет о страховом полисе ОСАГО ( в просторечие – «автоцивилка»). Он уже доступен в последней версии приложения «Дія» (версии 1.7.2).

Как работает автоцивилка в «Дії»?

Для проверки наличия документа приложение делает индивидуальный запрос по номеру авто в систему МТСБУ.

Статус автоцивилки отображается бегущей строкой на карточке техпаспорта. Розовым цветом подсвечиваются действительные страховые полисы, а не действительные — желтым. Также на цифровой версии документа отображается название учреждения, которое выдало полис.

Для проверки подлинности, как и в случае с другими документами, система генерирует одноразовые QR-коды (появляется после нажатия на троеточие).

Е-страховка не является отдельным документам, но имеет такую же юридическую силу, как и бумажный полис (это определено в Постановлении КМУ № 956 от 23.10.2019).

Источник: «Дія» Telegram