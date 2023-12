Tesla готовит обновленный Model Y на фоне конкуренции с BYD, готовящейся стать №1 на мировом рынке электрокаров

Tesla готовит обновление своего главного хита — Model Y, и планирует начать массовое производство обновленного электрокросовера на Гигафабрике в Шанхае к середине 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Этот шаг фактически является ответом пока лидера рынка на усиление конкуренции и ускорения выпуска новых электрокаров китайскими производителями.

Компания эксцентричного миллиардера Илона Маска продолжает активно инвестировать в расширение бизнеса в Китае — несмотря на угрожающее укрепление авторитаризма под эгидой товарища Си Цзиньпина, который продолжает репрессировать технологический сектор, а также длительное ухудшение отношений с США с риском военного конфликта вокруг Тайваня. Недавно Tesla приобрела земельный участок площадью 19,7 га под будущий завод по производству аккумуляторов Megafactory (дополнительные 40 ГВтч ≈ 10 тыс. батарей Megapack в год) — рядом с Giga Shanghai, который сейчас является крупнейшим (производительная мощность завода — 950 тыс. авто в год). Также есть сообщения о перезапуске Phase 3 – новой линии для дальнейшего расширения производственной мощности Giga Shanghai на дополнительные 500 тыс. автомобилей. Подготовка к этому началась еще в 2021 году, но в прошлом году этот проект был поставлен на паузу. Скорее всего, с Phase 3 связаны планы выпуска нашумевшей Tesla за $25 тыс., которую впервые анонсировали в 2020 году – сейчас эту модель на платформе следующего поколения ожидают в 2024-2025 году и вроде бы она позаимствует отдельные дизайн-элементы Cybertruck. Ей отведена ключевая роль в достижении амбициозной цели Tesla выйти на 20 млн ежегодных продаж к 2030 году.

Возвращаясь к теме обновления Tesla Model Y, конкретики пока мало — анонимные информаторы Bloomberg лишь вспоминают более существенные и заметные изменения экстерьера и интерьера, чем этой осенью, когда добавили новый дизайн колес, многоцветную внешнюю подсветку и немного увеличили запас хода.

NEWS: New Model Y refresh will soon be built in Giga Shanghai. The best selling vehicle in the world, is about to get even bigger. pic.twitter.com/gBtra07RJN

— Teslaconomics (@Teslaconomics) December 27, 2023