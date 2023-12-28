Tesla готовит обновление своего главного хита — Model Y, и планирует начать массовое производство обновленного электрокросовера на Гигафабрике в Шанхае к середине 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Этот шаг фактически является ответом пока лидера рынка на усиление конкуренции и ускорения выпуска новых электрокаров китайскими производителями.

Tesla ❤️ Китай

Компания эксцентричного миллиардера Илона Маска продолжает активно инвестировать в расширение бизнеса в Китае — несмотря на угрожающее укрепление авторитаризма под эгидой товарища Си Цзиньпина, который продолжает репрессировать технологический сектор, а также длительное ухудшение отношений с США с риском военного конфликта вокруг Тайваня. Недавно Tesla приобрела земельный участок площадью 19,7 га под будущий завод по производству аккумуляторов Megafactory (дополнительные 40 ГВтч ≈ 10 тыс. батарей Megapack в год) — рядом с Giga Shanghai, который сейчас является крупнейшим (производительная мощность завода — 950 тыс. авто в год). Также есть сообщения о перезапуске Phase 3 – новой линии для дальнейшего расширения производственной мощности Giga Shanghai на дополнительные 500 тыс. автомобилей. Подготовка к этому началась еще в 2021 году, но в прошлом году этот проект был поставлен на паузу. Скорее всего, с Phase 3 связаны планы выпуска нашумевшей Tesla за $25 тыс., которую впервые анонсировали в 2020 году – сейчас эту модель на платформе следующего поколения ожидают в 2024-2025 году и вроде бы она позаимствует отдельные дизайн-элементы Cybertruck. Ей отведена ключевая роль в достижении амбициозной цели Tesla выйти на 20 млн ежегодных продаж к 2030 году.

Обновление Model Y – нового самого популярного авто в мире

Возвращаясь к теме обновления Tesla Model Y, конкретики пока мало — анонимные информаторы Bloomberg лишь вспоминают более существенные и заметные изменения экстерьера и интерьера, чем этой осенью, когда добавили новый дизайн колес, многоцветную внешнюю подсветку и немного увеличили запас хода.

NEWS: New Model Y refresh will soon be built in Giga Shanghai. The best selling vehicle in the world, is about to get even bigger. pic.twitter.com/gBtra07RJN — Teslaconomics (@Teslaconomics) December 27, 2023

По словам собеседников Bloomberg, выпуск обновленной Model Y наладят на мощностях Phase 2 шанхайской гигафабрики, которая возьмет паузу примерно на неделю в период новогодних праздников для частичного обновления. Сейчас идет необходимая подготовительная работа, а позже, непосредственно перед стартом массового производства, потребуется дополнительная модернизация линий и наладочные работы.

Завод Tesla в Шанхае, начавший работать в 2019 году, сейчас производит более 50% всех автомобилей компании, а вышедший в 2020 году компактный электрокроссовер Model Y по итогам 2023 года получит титул абсолютного бестселлера. И здесь уже нет никаких сомнений – еще в начале года Model Y сдвинул с пьедестала многолетнего лидера Toyota Corolla и с тех пор уверенно удерживает лидерство во всем мире. Ожидается, что по итогам 2023 года Tesla отгрузит клиентам 1,22 млн и превзойдет на 13% результат Toyota Corolla (1,08 млн штук).

Если рассматривать чисто Китай, то здесь Model Y производит почти 75% всех продаж Tesla. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в ноябре продажи новых электрокаров (чистые на аккумуляторах BEV + гибриды с возможностью подзарядки от электросети PHEV) выросли на 40% к прошлому году и на 8,9% к октябрю — до 841 тыс. единиц.

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Сейчас Китай экспортирует больше автомобилей, чем любая другая страна, и обогнать предыдущего лидера (Японию) ему в большей степени помогло увеличение продаж к стране-террористу-агрессору россии.

Конец доминирования Японии и Германии в мировом экспорте автомобилей

По данным Counterpoint, Китай сейчас является крупнейшим рынком электромобилей – в третьем квартале на КНР приходилось 58% глобальных продаж BEV против около 12% в США.

BYD — новый лидер по продаже рынка «чистых» электрокаров

Tesla (и действительно всем остальным крупным игрокам, включая Toyota, Volkswagen, Renault–Nissan, Stellantis, etc) все трудно конкурировать с китайскими автопроизводителями, которые благодаря государственному субсидированию буквально заваливают рынок довольно неплохими по цене и характеристикам электрокарами — например, более известна и опытная BYD или начинающие Nio и Xpeng. Вероятнее всего по итогам последнего квартала 2023 года Tesla после многолетнего лидерства уступит титул крупнейшего производителя электрокаров на аккумуляторах в пользу BYD, которая войдет в топ-10 крупнейших автопроизводителей 2023 года. Кстати, BYD опережает Tesla по общим продажам электрических авто (батарейные электрокары + гибриды) с третьего квартала 2021 года.

Собственно, с начала года BYD стремительно сокращала разрыв с Tesla, так что все достаточно ожидаемо и закономерно. Здесь стоит лишь обратить внимание, что речь идет о продажах в штуках, тогда как в деньгах Tesla все еще далеко впереди благодаря рентабельности (у компании Илона Маска этот показатель или самый высокий в отрасли). Как аналогию, пожалуй, можно взять ситуацию на рынке смартфонов, впрочем, ожидается, что по итогам 2023 Apple впервые станет лидером вместо Samsung. Аналитики Bernstein ожидают, что в следующем году разрывы по некоторым показателям значительно сократятся — они прогнозируют, что Tesla сгенерирует $114 млрд продаж против $112 млрд в BYD.

По предварительным данным, в четвертом квартале Tesla в общей сложности выпустила на своих пяти ключевых заводах 500 тыс. авто (новый рекорд) — традиционно поставки (уже отгруженные клиентам автомобили) будут несколько меньше. Официальные цифры появятся ужину 2 января, как только Tesla опубликует отчет. Но уже сейчас смело можно прогнозировать 1,8 млн по итогам всего 2023-го, учитывая 1,3 млн электрокаров, которые Tesla успела отгрузить клиентам за 9 месяцев 2023-го. Это также означает, что Tesla вышла на производство двух миллионов машин в год.

Что касается BYD, она продолжает международную экспансию, и уже только за последние два года наладила поставки примерно в 60 стран и территорий. Правда, недавно Европейская комиссия открыла расследование по антиконкурентным субсидиям Пекина с потенциальными дальновидными последствиями и даже торговой войной ЕС с Китаем, по аналогии с противостоянием США и Китая. BYD готовит на 2024 год новые электромобили третьего поколения, которые будут отличаться прежде всего новейшими технологиями, в том числе и системами автономного вождения.

И напоследок: как уже упоминалось выше, никаких признаков существенного замедления спроса на электрокары пока нет ни в США, ни в ЕС, ни в Украине. Ожидается, что по итогам 2023 года глобальные продажи новых электрических авто («чистые» BEV + гибриды PHEV) составят 14-15 миллионов – против 13,75 млн в 2022 году. В то же время доля полностью электрических моделей вырастет до 7% по сравнению с 1% в 2020 году.