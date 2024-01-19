Tesla Model Y — самый популярный автомобиль в Европе в 2023 году и первый электрокар, который смог

В прошлом году Tesla продала в Европе 254 822 единиц Model Y и опередила румынский хэтчбек Dacia Sandero, разошедшийся тиражом в 235 893 единиц, учитывая данные Dataforce, охватывающие 97% продаж в Европейском Союзе, странах Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании.

Как отмечает Electrek, Tesla одержала победу в частности благодаря тому, что стратегически продвинула свой кроссовер вперед с некоторыми значительными снижениями цен, стартовавшими в прошлом году и все еще происходящими по всему миру. Автопроизводитель также воспользовался щедрыми государственными льготами в Европе.

Tesla производит свою Model Y для рынка ЕС на Гигафабрике в Берлине — с объемами 3000 единиц в неделю.

В прошлом году Model Y лидировала в течение 7 месяцев из 12, тогда как Dacia Sandero — в четырех, а Volkswagen T-Roc — в одном. VW T-Rock занял в Европе третье по популярности место с 206 438 проданными единицами.

По сравнению с 2022 годом: Tesla продала 137 608 Model Y, тогда как Dacia Sandero разошлась тиражом в 200 736 единиц со званием самого популярного в Европе автомобиля.

Другие топовые модели 2023 года включают Renault Clio — четвертое место с 202 942 проданными единицами; а также Peugeot 208 и Opel Corsa на пятом и шестом местах с проданными 194 376 и 188 662 единицами соответственно.

В США Model Y стала пятой по продажам моделью в прошлом году — с показателями в 403 897 единиц.

Учитывая предварительные итоги 2023-го, Model Y также станет и абсолютным лидером по продажам в мире — еще в начале года авто Tesla сдвинуло с пьедестала многолетнего лидера Toyota Corolla и с тех пор уверенно удерживает лидерство. Ожидается, что по итогам 2023 года Tesla отгрузит клиентам 1,22 млн и превзойдет на 13% результат Toyota Corolla (1,08 млн).

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

Согласно официальному отчету, Tesla продала 1,8 млн электромобилей в 2023 году, что на 38% больше, чем в 2022-м (однако отдельных данных для Model Y не предоставили).