Tesla готує оновлений Model Y на тлі конкуренції з BYD, яка вже цьогоріч стане №1 серед виробників електрокарів у світі 

Tesla готує оновлення свого головного хіта — Model Y, та планує розпочати масове виробництво оновленого електрокросовера на Гігафабриці у Шанхаї до середини 2024 року, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Цей крок фактично є відповіддю поки що лідера ринку на посилення конкуренції та прискорення випуску нових електрокарів китайськими виробниками.

Tesla ❤️ Китай

Компанія ексцентричного мільярдера Ілона Маска зараз продовжує активно інвестувати в розширення бізнесу в Китаї — попри загрозливе зростання авторитаризму під егідою товариша Сі Цзіньпіна, який продовжує репресувати технологічний сектор, та тривале погіршення відносин зі США із ризиками військового конфлікту навколо Тайваню. Нещодавно Tesla придбала земельну ділянку площею 19,7 га під майбутній завод з виробництва акумуляторів Megafactory (додаткові 40 ГВт·год ≈ 10 тис. батарей Megapack на рік) — поряд з Giga Shanghai, який наразі є найбільшим (виробнича потужність заводу — 950 тис. авто на рік). Також є повідомлення щодо перезапуску Phase 3 — нової лінії для подальшого розширення виробничої потужності Giga Shanghai на додаткові 500 тис. авто. Підготовка до цього почалася ще у 2021 році, але минулого року цей проєкт поставили на паузу. Найімовірніше, з Phase 3 пов’язані плани випуску нашумілої Tesla за $25 тис., яку вперше анонсували у 2020 році — зараз цю модель на платформі наступного покоління очікують у 2024-2025 році й начебто вона запозичить окремі дизайн-елементи Cybertruck. Їй відведена ключова роль у досягненні амбітної цілі Tesla вийти на 20 млн щорічних продажів до 2030 року.

Оновлення Model Y — нового найпопулярнішого авто у світі

Повертаючись до теми оновлення Tesla Model Y, конкретики поки обмаль — анонімні інформатори Bloomberg лише згадують більш суттєві та помітні зміни екстер’єру та інтер’єру, ніж цієї осені, коли додали новий дизайн коліс, багатоколірне зовнішнє підсвічування та трішки збільшили запас ходу.

NEWS: New Model Y refresh will soon be built in Giga Shanghai. The best selling vehicle in the world, is about to get even bigger. pic.twitter.com/gBtra07RJN — Teslaconomics (@Teslaconomics) December 27, 2023

За словами співрозмовників Bloomberg, випуск оновленої Model Y налагодять на потужностях Phase 2 шанхайської Гігафабрики, яка візьме паузу приблизно на тиждень в період новорічних свят для часткового оновлення. Зараз йде необхідна підготовча робота, а пізніше, безпосередньо вже перед стартом масового виробництва, знадобиться додаткова модернізація ліній та налагоджувальні роботи.

Завод Tesla в Шанхаї, який почав працювати у 2019 році, зараз виробляє понад 50% всіх автомобілів компанії, а компактний електрокросовер Model Y, який вийшов у 2020 році, за підсумками 2023 року здобуде титул абсолютного бестселера. І тут вже немає жодних сумнівів — ще на початку року Model Y посунув з п’єдесталу багаторічного лідера Toyota Corolla і відтоді впевнено утримує лідерство у всьому світі. Очікується, що за підсумками 2023 року Tesla відвантажить клієнтам 1,22 млн та перевершить на 13% результат Toyota Corolla (1,08 млн штук).

Якщо розглядати суто Китай, то тут Model Y робить майже 75% всіх продажів Tesla. За даними Китайської асоціації автовиробників, в листопаді продажі нових електрокарів («чисті» на акумуляторах BEV + гібриди з можливістю підзарядки від електромережі PHEV) зросли на 40% до минулого року та на 8,9% до жовтня — до 841 тис. одиниць.

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Зараз Китай експортує більше автомобілів, ніж будь-яка інша країна — і обігнати попереднього лідера (Японію) йому більшою мірою допомогло збільшення продажів до країни-терориста-агресора росії.

Домінування Японії та Німеччини, які боролися за лідерство у світовому експорті автомобілів, добігає кінця

За даними Counterpoint, Китай зараз є найбільшим ринком електромобілів — у третьому кварталі на КНР припадало 58% глобальних продажів BEV проти близько 12% в США.

BYD — новий лідер ринку “чистих” електрокарів

Tesla (і насправді усім іншим великим гравцям, включно з Toyota, Volkswagen, Renault–Nissan, Stellantis, etc) все важке конкурувати з китайськими автовиробниками, які завдяки державному субсидуванню буквально завалюють ринок досить непоганими за ціною та характеристиками електрокарами — як-от, відоміша та досвідчена BYD чи початківці Nio та Xpeng. Найімовірніше за підсумками останнього кварталу 2023 року Tesla після багаторічного лідерства поступиться титулом найбільшого виробника електрокарів на акумуляторах на користь BYD, яка зрештою увійде в топ-10 найбільших автовиробників 2023 року. До речі, BYD випереджає Tesla за загальними продажами електричних авто (батарейні електрокари + гібриди) з третього кварталу 2021 року.

Власне, з початку року BYD стрімко скорочувала розрив із Tesla, тож все досить очікувано та закономірно. Тут варто лише звернути увагу, що йдеться про продажі в штуках, тоді як в грошах Tesla все ще далеко попереду завдяки рентабельності (у компані Ілона Маска цей показник чи ненайвищий у галузі). Як аналогію, мабуть, можна взяти ситуацію на ринку смартфонів, а втім, очікується, що за підсумками 2023 року Apple вперше стане лідером замість Samsung. Аналітики Bernstein очікують, що наступного року розриви за деякими показниками значно скоротяться — вони прогнозують, що Tesla згенерує $114 мільярдів продажів проти $112 мільярдів у BYD.

Що далі

За попередніми даними, у четвертому кварталі Tesla загалом випустила на своїх п’ятьох ключових заводах 500 тис. авто (новий рекорд) — традиційно поставки (вже відвантажені клієнтам автівки) будуть дещо меншими. Офіційні цифри з’являться вечері 2 січня, як тільки Tesla опублікує звіт. Але вже зараз сміливо можна прогнозувати 1,8+ млн за підсумками всього 2023-го, зважаючи на 1,3 млн електрокарів, які Tesla встигла відвантажити клієнтам за 9 місяців 2023-го. Це також означає, що Tesla вийшла на виробництво двох мільйонів машин на рік.

Щодо BYD, вона продовжує міжнародну експансію, і вже лише за останні два роки налагодила постачання приблизно до 60 країн та територій. Щоправда, нещодавно Європейська комісія відкрила розслідування щодо антиконкурентних субсидій Пекіна з потенційними далекосяжними наслідками та навіть торговельною війною ЄС з Китаєм, за аналогією з протистоянням США та Китаю. Так чи інак, BYD планує побудувати в Угорщині новий завод з виробництва електромобілів та готує на 2024 рік нові електромобілі третього покоління, що вирізнятимуться насамперед новітніми технологіями, зокрема й системами автономного водіння.

І наостанок: як вже згадувалося вище, жодних ознак суттєвого уповільнення попиту на електрокари поки немає — ні в США, ні в ЄС, ні в Україні. Очікуються, що за підсумками 2023 року глобальні продажі нових електричних авто («чисті» BEV + гібриди PHEV) сягнуть 14-15 мільйонів — проти 13,75 млн у 2022 році. Водночас частка повністю електричних моделей зросте до 7% проти з 1% у 2020 році.