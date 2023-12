Tesla готує оновлений Model Y на тлі конкуренції з BYD, яка вже цьогоріч стане №1 серед виробників електрокарів у світі 

Tesla готує оновлення свого головного хіта — Model Y, та планує розпочати масове виробництво оновленого електрокросовера на Гігафабриці у Шанхаї до середини 2024 року, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Цей крок фактично є відповіддю поки що лідера ринку на посилення конкуренції та прискорення випуску нових електрокарів китайськими виробниками.

Компанія ексцентричного мільярдера Ілона Маска зараз продовжує активно інвестувати в розширення бізнесу в Китаї — попри загрозливе зростання авторитаризму під егідою товариша Сі Цзіньпіна, який продовжує репресувати технологічний сектор, та тривале погіршення відносин зі США із ризиками військового конфлікту навколо Тайваню. Нещодавно Tesla придбала земельну ділянку площею 19,7 га під майбутній завод з виробництва акумуляторів Megafactory (додаткові 40 ГВт·год ≈ 10 тис. батарей Megapack на рік) — поряд з Giga Shanghai, який наразі є найбільшим (виробнича потужність заводу — 950 тис. авто на рік). Також є повідомлення щодо перезапуску Phase 3 — нової лінії для подальшого розширення виробничої потужності Giga Shanghai на додаткові 500 тис. авто. Підготовка до цього почалася ще у 2021 році, але минулого року цей проєкт поставили на паузу. Найімовірніше, з Phase 3 пов’язані плани випуску нашумілої Tesla за $25 тис., яку вперше анонсували у 2020 році — зараз цю модель на платформі наступного покоління очікують у 2024-2025 році й начебто вона запозичить окремі дизайн-елементи Cybertruck. Їй відведена ключова роль у досягненні амбітної цілі Tesla вийти на 20 млн щорічних продажів до 2030 року.

Повертаючись до теми оновлення Tesla Model Y, конкретики поки обмаль — анонімні інформатори Bloomberg лише згадують більш суттєві та помітні зміни екстер’єру та інтер’єру, ніж цієї осені, коли додали новий дизайн коліс, багатоколірне зовнішнє підсвічування та трішки збільшили запас ходу.

