Tesla знижує ціни на Model Y по всій Європі — у Німеччині електрокар можна придбати дешевше на 9% (близько €5000)

Тиждень тому аналогічні знижки торкнулися Model 3 і Model Y у Китаї.

У Франції ціни на Tesla Model Y знизилися до 6,7%, у Нідерландах – 7,7%, у Норвегії – 7,1%, повідомляє CNBC. У Німеччині вартість Model Y Long Range нині складає €49 990 — знижка на 9% (близько €5000), а Model Y Performance можна придбати за €55 990 — знижка на 8% (теж близько €5000).

Згідно з Automotive News Europe, Tesla приєдналась до Volkswagen і BYD у зниженні цін після того, як уряд скасував стимули для електромобілів (хоча порівняно з китайським виробником, який «‎порізав» ціни на 15%, Tesla дотримується більш виваженого підходу).

У 2023 році Model Y стала найбільш продаваним BEV у Німеччині, де було зареєстровано близько 45 800 нових автомобілів. Водночас Tesla поступилася Volkswagen лідерством у статусі найбільш продаваного бренду BEV у країні.

VW повідомляє про продажі BEV у Німеччині у розмірі 70 628 одиниць торік. BYD тим часом продала у країні всього 4 140 авто, але планує отримати 10% ринку після того, як через кілька років її завод в Угорщині запустить виробництво.

За даними Electrek, німецький автовиробник також знизив ціни на лінійку ID у Франції, Бельгії, Німеччині, Норвегії та інших країнах. Попри перемогу над Tesla в Німеччині, у Франції VW відстав у продажах.

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У 2023 році VW продав 4791 ID3, що зробило його лише 84-ю найпопулярнішою моделлю в цілому та 13-ю найбільш продаваною моделлю. У Франції Tesla Model Y, найбільш продаваний EV, розійшовся тиражем 37 124 одиниць.

У Норвегії VW різко знизив ціну на ID3, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку, де 82% продажів припадає на електромобілі (причому 20% з цього — у Tesla у 2023 році). Бельгія та Швеція також побачать переглянуті ціни — у Бельгії ID3 тепер коштує €39 990, а ID4 — €39 649 (обидва тепер мають право на компенсацію у розмірі €5 000).

Тим часом Tesla припиняє виробництво більшої частини своєї продукції електромобілів на заводі Giga Berlin, який виготовляє Model Y для європейських ринків, з 29 січня по 11 лютого через затримку поставок акумуляторів з Китаю через морську кризу в Червоному морі. Volvo також змінила маршрут доставки та оголосила про затримки на своєму заводі в Генті, Бельгія.