Tesla продала 1,8 млн електромобілів у 2023 році — на 38% більше, ніж у 2022-му

Tesla відзвітувала про виконання плану продажів — компанія ексцентричного мільярдера Ілона Маска відвантаживши клієнтам 1,8 млн електромобілів (якщо точніше, 1 808 581) протягом 2023 року, що на 38% вище результату 2022 року. Загалом автовиробник виробив на своїх п’ятьох ключових заводах 1 845 985 машин за рік.

Обсяг продажів та виробництва

У завершальному кварталі 2023 року Tesla дещо наростила виробництво та постачання порівняно до III кварталу. Загальна частка молодших Model 3 та Model Y, що ділять одну платформу, зросла до 95%. Нашумілий Cybertruck вийшов лише місяць тому і Маск раніше попереджав, що знадобиться щонайменше 18 місяців, щоб вийти на обсяг випуску 250 тис. машин на рік і почати на ньому заробляти. За оцінками аналітиків, за грудень 2023-го Tesla відвантажила близько 270 бронепікапів.

Автомобілі IV квартал 2023 Весь 2023 Вироблено Відвантажено Вироблено Відвантажено Model 3/Y 476 777 (+14% до результату III кв. 2023) 461 538 (+10%) 1 775 159 (+37% до 2022-го) 1 739 707 (+39%) Model S/X/Cybertruck 18 212 (+33%) 22 969 (+44%) 70 826 (-0,5%) 68 874 (+3%) Разом 494 989 (+15%) 484 507 (11%) 1 845 985 (35%) 1 808 581 (38%)

Як оцінювати ці результати? Tesla випустила перший автомобіль у 2008 році (детальніше про історію Tesla — за посиланням), а ось графік, що наочно демонструє динаміку продажів Tesla за 16 років:

Нагадаємо, що за весь 2022-й рік Tesla відвантажила клієнтам 1 313 851 авто (+ 40,3% до 2021 року), трішки не дотягнувши до цільових 50%. Водночас у листопаді Tesla відверто визнала, що зараз перебуває “в стадії помірного низького зростання”. Інакше кажучи, конкуренція зростає — насамперед з боку китайської BYD та інших виробників, тому темпи зростання продажів Tesla сповільнюються. Так протягом 2023-го продажі в США та ЄС залишалися на рівні 2022 року, а продажі Model Y у Європі у 4 кварталі впали до мінімуму за останні 5 кварталів. Водночас в Китаї Model Y показала рекордні результати — продажі зросли на 20% і на наступний рік Tesla готує оновлений варіант, щоб краще конкурувати з BYD, яка, до речі, минулого кварталу вперше відібрала у Tesla титул лідера ринку електромобілів, який компанія Маска утримувала з 2019 року, коли обійшла Nissan.

Чи вдасться Tesla переломити ситуацію в майбутньому більшою мірою залежатиме від нарощування обсягів продажів Cybertruck та розторопності з випуском нашумілої народної Tesla за $25 тис., яку вперше Маск анонсував у 2020 році — зараз цю модель на платформі наступного покоління очікують у 2024-2025 році й начебто вона запозичить окремі дизайн-елементи Cybertruck. Саме вона має стати наступним хітом, як Model Y, яка цьогоріч стала найпопулярнішим авто у світі, та зіграти ключову роль у досягненні амбітної цілі — 20 млн щорічних продажів до 2030 року.

Повний фінансовий звіт Tesla з’явиться в кінці місяці. З третього кварталу 2019 року Tesla стабільно працює в плюс, покращуючи ключові фінансові показники із кварталу у квартал. Але цінова війна відчутно б’є по прибутках Tesla, яка вже вичерпала потенціал подальшого зниження цін в Китаї, і компанія почала заробляти менше.