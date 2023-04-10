Tesla расширяет бизнес в Китае — компания Илона Маска построит там новый завод Megafactory, способный выпускать 10 тыс. аккумуляторов Megapack в год

В прошлом году Tesla открыла первый завод по изготовлению аккумуляторов Megafactory в Калифорнии, а сейчас американская компания, известная электромобилями и системами хранения энергии, анонсировала открытие второго такого завода – его построят в Китае. Да, несмотря на ухудшение отношений США и Китая, которое сопровождается внедрением существенных экспортных ограничений и оттоком западных инвестиций.

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Будущая китайская Megafactory будет производить аккумуляторы для промышленных хранилищ энергии Megapack (10 тыс. в год) и, судя по всему, этот проект является точной копией уже упомянутой Megafactory в Калифорнии. Она дополнит текущие производственные мощности Gigafactory в Неваде и обеспечит дополнительные 40 ГВт·ч в год, чтобы удовлетворить высокий спрос на эти системы. Упомянутые плановые мощности в 40 ГВт·ч превышают общую емкость стационарных систем накопления энергии по всему миру.

Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

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Несмотря на впечатляющие мощности на бумаге Tesla, пока не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос на Megapack — компания уже набрала заказов на два года вперед, поскольку все больше энергетических компаний инвестируют деньги в строительство огромных систем хранения энергии и солнечные электростанции.

Tesla рассчитывает построить китайскую Megafactory в очень сжатые сроки, как это было в калифорнийском Латропе — строительство должно начаться уже в следующем квартале, а начало выпуска продукции запланировано на второй квартал 2024 года. В будущем Tesla планирует экспортировать производимые в Китае Megapacks по всему миру. На днях CEO Tesla Илон Маск находится в Китае — вероятно целью визита является закрытие соглашения и встречи с китайскими чиновниками. Также ходят слухи, что Tesla стремится заключить соглашение с правительством Китая, которое позволит расширить бета-версию автопилота Full Self-Driving. В настоящее время система, которая находится под пристальным вниманием регуляторов, тестируется только в США и Канаде.

Амбициозный план Илона Маска предусматривает, что когда-то в будущем энергетический бизнес Tesla Energy должен за достижением догнать основной автомобильный Tesla Automotive.

Похоже, расширению производства Tesla в Китае больше ничего не угрожает, по крайней мере, пока — сообщения об озабоченности Китая через Starlink, способный преодолеть «Великий китайский файервол», и стремлением военных КНР найти способ сбивать спутники Starlink остались в прошлом. На днях соцсеть Twitter, которая теперь также принадлежит Илону Маску, сняла все ограничения с государственных китайских и заодно российских СМИ, тем самым грубо нарушив собственные правила, действующие с 2020 года.