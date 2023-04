Tesla расширяет бизнес в Китае — компания Илона Маска построит там новый завод Megafactory, способный выпускать 10 тыс. аккумуляторов Megapack в год

В прошлом году Tesla открыла первый завод по изготовлению аккумуляторов Megafactory в Калифорнии, а сейчас американская компания, известная электромобилями и системами хранения энергии, анонсировала открытие второго такого завода – его построят в Китае. Да, несмотря на ухудшение отношений США и Китая, которое сопровождается внедрением существенных экспортных ограничений и оттоком западных инвестиций.

Будущая китайская Megafactory будет производить аккумуляторы для промышленных хранилищ энергии Megapack (10 тыс. в год) и, судя по всему, этот проект является точной копией уже упомянутой Megafactory в Калифорнии. Она дополнит текущие производственные мощности Gigafactory в Неваде и обеспечит дополнительные 40 ГВт·ч в год, чтобы удовлетворить высокий спрос на эти системы. Упомянутые плановые мощности в 40 ГВт·ч превышают общую емкость стационарных систем накопления энергии по всему миру.

Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023