Неожиданно, продажи электромобилей BMW резко выросли на фоне спада у Tesla и Volkswagen

BMW AG в прошлом квартале резко увеличила продажи полностью электрических автомобилей — довольно неожиданные успехи немецкого бренда, который в Украине имеет своеобразную репутацию, особенно резко контрастируют с не такими оптимистичными результатами Tesla и Volkswagen.

За январь-март продажи BMW i4, iX1 и i7 за январь-март подскочили аж на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что в свою очередь поспособствовало росту продаж электромобилей всей группы на 28%.

Высокие продажи электромобилей BMW — полная противоположность сезонному замедлению в глобальном масштабе, особенно в Европе, где доля аккумуляторных электромобилей в общих продажах вышла на плато после отмены государственных льгот и стимулов. Так, Volkswagen AG отчитался о спаде продаж на 3% в первом квартале — успехи в Китае не смогли компенсировать 24% падения в Европе. Продажи электромобилей Mercedes-Benz Group AG в первом квартале упали на 8% из-за проблем в цепочке поставок, постепенного снятия с производства двухместного Smart Fortwo и вялого спроса в Германии после отмены государственных субсидий. Что касается Tesla, лидер рынка впервые за четыре года отчитался о падении квартальных продаж.

BMW vs Mercedes-Benz vs Audi

BMW раньше многих начала электрификацию модельного ряда, с выпуска ситикара В-класса BMW i3 в 2013 году. Несмотря на смешанные отзывы и неоднозначное восприятие, BMW i3 вместе с Nissan Leaf и другими смело можно отнести к культовым моделям первой генерации — его общие продажи достигли 250 тыс. в конце 2022 года. С тех пор BMW, в отличие от многих других, не сбавляла обороты и достаточно активно наращивала предложение. А теперь пожинает плоды. Собственно, можно вспомнить премиумседан i4, который продается большими партиями, и новенький кроссовер iX2.

Что касается вызовов, сейчас BMW сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае, крупнейшем рынке сбыта, где ослабленная экономика и ценовая война, которую развязала Tesla, давят на отрасль, особенно на премиум-сегмент. В Китае продажи авто BMW и Mini в Китае снизились на 3,8%, тогда как в Европе и США выросли на 5,5% и 1,2% соответственно.

В 2023 году электромобили составляли 15% в общих продажах BMW, а в этом году их доля, по плану, должна вырасти до 20%. Имея парк из 15 полностью электрических моделей по всем брендам BMW нацеливается на продажи в 500 тыс. На фоне успехов EV-направления акции BMW прибавили еще 1,3% на бирже 10 апреля, увеличив прирост с начала года до 14%.