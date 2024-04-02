Tesla впервые в истории отчиталась о падении продаж электромобилей. У BYD обвал почти в 1,5 раза

И снова возвращаемся к любимой рубрике Tesla vs BYD электромобили, и обсуждаем новый отчет по продажам авто Tesla, которая в очередном раунде одержала такую себе победу над BYD после первого нокдауна в последнем квартале 2023 года. Но есть нюанс — впервые в истории компании Илона «нашего» Маска продажи хоть немного, но упали.

Продажи электромобилей Tesla. Хуже, чем ожидалось

На этот раз даже Troy Teslike, известный чрезвычайно точными оценками по продажам Tesla, серьезно просчитался. С другой стороны, его прогноз среди прочих оказался наиболее точным.

За январь-март Tesla суммарно отгрузила клиентам 386 810 электромобилей — на 8,5% меньше, чем в аналогичном квартале 2023 года (422 875).

Продажи (и производство) авто Tesla за 1 квартал 2024 года

Автомобили Число выпущенных авто, единиц Число доставленных авто клиентам, единиц Доля приобретенных авто в лизинг, % Model 3/Y 412 376 369 783 2% Другие (S/X/Cybertruck) 20 995 17,027 1% Итого 433 371 386 810 2%

Если же сравнивать с 4 кварталом 2023 года, то результаты еще более неутешительны — обвал на 20% (484 597 авто). Производство тоже несколько просело — до 433 371 шт (440 808 год назад и 494 989 в 4 квартале 2023 года).

Отдельно стоит упомянуть, что продажи Tesla китайского происхождения в марте выросли на 0,2% к марту прошлого года и достигли 89 064. В то же время продажи китайских Model 3 и Model Y подскочили на 47,5% по сравнению с февралем. Этого мало, чтобы уверенно говорить о возвращении к росту, принимая во внимание сообщение о значительных складских запасах Model Y в США и спаде спроса на Model 3 в Европе. В то же время мартовские продажи Tesla в Китае дают повод для сдержанного оптимизма относительно оживления спроса.

В отчете Tesla перечислила несколько факторов, которые повлияли на такие неутешительные результаты. Уменьшение объемов производства и продаж в компании объясняют начальной фазой наращивания производства обновленной Модели 3 на главном заводе во Фримонте, остановкой завода и логистические трудности из-за атак хуситов на корабли в Красном море и недавним поджогом завода Gigafactory в Берлине.

Полный финансовый отчет со всеми подробностями Tesla опубликует 23 апреля, тогда и посмотрим, насколько сильно ухудшатся ключевые финансовые показатели — можно вспомнить, что Tesla уже начала ощущать на себе последствия ценовой войны. Фактически компания Илона Маска исчерпалапотенциал дальнейшего снижения цен в Китае, і рентабельность продолжает падать.