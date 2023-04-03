Tesla за квартал отгрузила клиентам более 422 тыс. авто — это новый рекорд для компании

Поздним вечером 2 апреля Tesla отчиталась по объему изготовленных и отгруженных авто за первый квартал 2023 года — результаты в очередной раз оказались рекордными, хотя и ниже ожиданий аналитиков.

Переходя к точным цифрам, за январь-март Tesla отгрузила клиентам суммарно 422 875 электроавтомобилей – против 310 048 в прошлом году. Это новый рекорд для компании, хотя ей не удалось дотянуть до консенсус-прогноза аналитиков с Уолл-стрит — 432 000 единиц. Всего за квартал Tesla выпустила на всех своих заводах 440 808 автомобилей – против 439 701 в последнем квартале 2022 года и 305 407 единиц за первый квартал 2022 года. Недавно крупнейший производитель электромобилей в мире изменил стратегию — и больше не пытается любой ценой отгрузить больше автомобилей в конце квартала в авральном режиме, а для более высокой рентабельности использует новую оптимизированную модель, объединяя заказы и еженедельно отгружает авто по регионам (подробнее по ссылке). Именно поэтому разница между объемом производимых и отгруженных клиентов автомобилей стала заметнее.

Объем автомобилей Tesla, выпущенных и доставленных клиентам по итогам I квартала 2023 года

Автомобили Число выпущенных авто, единиц Число доставленных авто клиентам, единиц Доля приобретенных авто в лизинг, % Model S/X 19 437 10 695 10% Model 3/Y 421 371 412 180 5% вместе 440 808 422 875 5%

По-прежнему львиную долю в общем объеме продаж составляют более доступные Model 3 и Model Y, которые делят одну платформу — 421 371, или 97,5% (против 95,8% в четвертом квартале 2022 года). В то же время продажи премиальных Model S/X продолжают снижаться за квартал, их было продано 10 695 против 17 147 в четвертом квартале 2022 года.

С начала 2023 года Tesla существенно снизила цены на всю линейку электромобилей, причем последний раз в начале марта прайс-кат затронул именно старшие модели Model S и Model X, которые сбросили до $10 000 от предыдущей цены. Как уже неоднократно отмечалось, до сих пор Tesla в большинстве своем только повышала цены и имеет едва ли не самую высокую рентабельность среди автопроизводителей, поэтому может себе позволить таким образом стимулировать продажи.

Полный финансовый отчет со всеми подробностями Tesla будет опубликован 19 апреля. Однако с третьего квартала 2019 года Tesla стабильно остается прибыльной и с этого момента из квартала в квартал ставит новые рекорды дохода и чистой прибыли.

Сейчас у Tesla есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале 2022 года, и готовится к строительству следующей Гигафабрики. В марте Маск подтвердил строительство шестой Gigafactory в Мексике, которая По предварительным данным, будет стоить около $10 млрд. Для сравнения, завод Giga Berlin-Brandenburg обошелся в $5,5 млрд. В то же время Илон Маск и Tesla вовсю рекламируют футуристический бронепикап Cybertruck, который должен выйти в следующем году после многочисленных задержек.

Напомним, Tesla появилась в 2003 году, а свой первый автомобиль выпустила только в 2008 году (подробнее об истории Tesla — по ссылке ). Ниже – график, демонстрирующий динамику продаж Tesla с 2008 года.