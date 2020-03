Власти обязали Tesla закрыть завод во Фримонте на три недели, но Маск проигнорировал распоряжение

На этой неделе трио крупнейших автомобильных концернов — Volkswagen, Fiat и Renault — почти одновременно приняли решение приостановить производство автомобилей в Европе на фоне пандемии коронавируса. В США ситуация не лучше — в прошлую пятницу в стране было введено чрезвычайное положение и на сегодня коронавирус обнаружен во всех 50 штатах страны — и власти штатов вводят различные карантинные меры для сдерживания распространения инфекции. Завод Tesla во Фримонте, где выпускают Model 3, Model S, Model X и с недавних пор еще и Model Y, которая только вышла на рынок, тоже должен был приостановить работу на три недели еще вчера в соответствии с недавним распоряжением местных властей, но предприятие по-прежнему продолжает работать.

16 марта власти штата приняли решение ввести некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Жителей попросили не выходить из дома без лишней необходимости, а «второстепенным предприятиям» было приказано закрыться. В то же время в Tesla посчитали завод во Фримонте одним из стратегически важных объектов, на которые действия указа не распространяется, невзирая на то, что нигде в тексте документе ничего такого не говорилось прямо.

Руководитель отдела кадров Tesla Валери Воркман, во внутренней рассылке сообщила сотрудникам, что Tesla относится к «важным предприятиям», поэтому ограничения на компанию не распространяются. В письме она указала, что Министерство внутренней безопасности считает Tesla «объектом критической инфраструктуры».

В то же время местные чиновники с этим не согласны. В офисе шерифа округа Аламеда заявили, что Tesla не относится к «важным предприятиям» и должна исполнить предписание, как и другие. Компании разрешено поддерживать минимальную активность и проводить базовые операции, но не работать в полную силу. Как и другим, ей рекомендовано сохранить зарплату сотрудникам и перевести их на работу из дома.

Tesla: @Tesla is not an essential business as defined in the Alameda County Health Order. Tesla can maintain minimum basic operations per the Alameda County Health Order.

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) March 17, 2020