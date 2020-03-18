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Власти обязали Tesla закрыть завод во Фримонте на три недели, но Маск проигнорировал распоряжение

Власти обязали Tesla закрыть завод во Фримонте на три недели, но Маск проигнорировал распоряжение

Власти обязали Tesla закрыть завод во Фримонте на три недели, но Маск проигнорировал распоряжение


На этой неделе трио крупнейших автомобильных концернов — Volkswagen, Fiat и Renault — почти одновременно приняли решение приостановить производство автомобилей в Европе на фоне пандемии коронавируса. В США ситуация не лучше — в прошлую пятницу в стране было введено чрезвычайное положение и на сегодня коронавирус обнаружен во всех 50 штатах страны — и власти штатов вводят различные карантинные меры для сдерживания распространения инфекции. Завод Tesla во Фримонте, где выпускают Model 3, Model S, Model X и с недавних пор еще и Model Y, которая только вышла на рынок, тоже должен был приостановить работу на три недели еще вчера в соответствии с недавним распоряжением местных властей, но предприятие по-прежнему продолжает работать.

16 марта власти штата приняли решение ввести некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Жителей попросили не выходить из дома без лишней необходимости, а «второстепенным предприятиям» было приказано закрыться. В то же время в Tesla посчитали завод во Фримонте одним из стратегически важных объектов, на которые действия указа не распространяется, невзирая на то, что нигде в тексте документе ничего такого не говорилось прямо.

Руководитель отдела кадров Tesla Валери Воркман, во внутренней рассылке сообщила сотрудникам, что Tesla относится к «важным предприятиям», поэтому ограничения на компанию не распространяются. В письме она указала, что Министерство внутренней безопасности считает Tesla «объектом критической инфраструктуры».

В то же время местные чиновники с этим не согласны. В офисе шерифа округа Аламеда заявили, что Tesla не относится к «важным предприятиям» и должна исполнить предписание, как и другие. Компании разрешено поддерживать минимальную активность и проводить базовые операции, но не работать в полную силу. Как и другим, ей рекомендовано сохранить зарплату сотрудникам и перевести их на работу из дома.

После этого твита власти округа больше не делали никаких заявлений, равно как и Tesla. Запросы нескольких тематических изданий с просьбой прокомментировать ситуацию как в офисе шерифа, так и в Tesla пока оставили без ответа.

Ранее глава Tesla Илон Маск назвал панику вокруг пандемии коронавируса глупостью, заявив, что угроза преувеличена и скорее можно погибнуть в автомобильной аварии, чем от COVID-19.

Весьма интересно, как будет развиваться ситуация дальше. Сейчас Tesla идет на новый рекорд, стремительно наращивая выпуск автомобилей. И если власти в итоге прикроют завод Tesla во Фримонте, то это может существенное влияние на финансовые показатели компании по итогам квартала.

Источник: Teslarati и The Verge

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