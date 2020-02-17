Тесты блогера JerryRigEverything показали, что защитное стекло Samsung Galaxy Z Flip не прочнее пластика и его можно поцарапать даже ногтем





Анонсируя складной смартфон Galaxy Z Flip, компания Samsung заявила об использовании «ультра тонкого стекла» для защиты дисплея. Ранее для защиты гибких дисплеев использовался пластик, который достаточно легко покрывался царапинами даже в результате воздействия ногтями. И переход на использование стекла давал надежду на то, что теперь прочность защитного слоя будет выше. Насколько эти надежды сбылись на практике, проверил Зак Нельсон, который устроил традиционный тест на прочность новому смартфону Galaxy Z Flip в очередном видео на своём канале JerryRigEverything.

Как показал тест, дисплей смартфона начинает покрываться царапинами при воздействии предметами со 2-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса, что полностью соответствует пластику. И, как и любое пластиковое покрытие, защитный материал на экране Galaxy Z Flip можно поцарапать ногтем.

При воздействии предметами с 3-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса на защитном покрытии остаются более заметные и глубокие повреждения. Отметим, у современных смартфонов слабо заметные повреждения на защитном стекле появляются при воздействии предметами с 6-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса, а более заметные повреждения – при использовании предметов с 7-ым уровнем твёрдости. Таким образом, защитное покрытие дисплея в смартфоне Samsung Galaxy Z Flip по своей прочности значительно уступает материалам, применяемым в других смартфонах, и практически не отличается по своим защитным свойствам от пластиковой плёнки, использовавшейся в Galaxy Fold и Motorola Razr. Фактически, повреждения защитного слоя заметны даже после воздействия ногтём. В том числе, они видны и районе фронтальной камеры.

«Этот дисплей никоим образом не защищён от царапин», — говорит Нельсон в своём видео.

По краям дисплея имеется пластиковый защитный слой, а качелька регулирования громкости изготовлена из металла. Оба этих компонента сравнительно легко царапаются острыми металлическими предметами. Металлическая рамка царапается уже не так легко, но всё равно, повреждения заметны. Сканер отпечатков пальцев легко покрывается царапинами, но при этом сохраняет работоспособность. Задние панели смартфона изготовлены из стекла, их поцарапать уже сложнее. Объективы камер также защищены прочным стеклом, противостоящим появлению царапин.

Небольшой вспомогательный дисплей на внешней стороне корпуса покрыт традиционным защитным стеклом. В данном случае оставить мелкие царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения.

После воздействия открытым огнём на дисплей на протяжении 15 секунд на экране проявилось небольшое выгоревшее пятно. И после прекращения воздействия огнём экран уже не восстановился. Кроме того, защитный слой дисплея при воздействии огнём меняет свою форму, а после прекращения воздействия — возвращается к нормальному состоянию. Такое поведение более характерно для пластика, а не для стекла.

При попытке согнуть смартфон в обратную сторону устройство сохранило свою форму, а шарнир не сломался, но в некоторых местах защитная рамка отошла от дисплея. При многократных таких изгибах Заку удалось сломать металлическую рамку корпуса возле кнопки питания, а затем и треснуло защитное стекло на задней панели. Но и после этого дисплей сохранил работоспособность.

Наконец, в конце тестирования Зак Нельсон колол дисплей острым предметом. В результате такого воздействия защитный слой продавливался, а на экране становились заметны полосы, свидетельствующие о повреждении самого модуля дисплея. Такого не происходит в современных смартфонах, чьи экраны защищены именно стеклом, а не пластиковой плёнкой. Таким образом, Зак делает вывод, что у Samsung Galaxy Z Flip фактически нет стеклянного защитного слоя.

Тем не менее, несмотря на все выявленные проблемы с защитой дисплея, Зак Нельсон сделал вывод, что Galaxy Z Flip является одним из наиболее прочных складных смартфонов, выпущенных на текущий момент.