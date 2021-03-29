Джордж Р. Р. Мартин заключил с HBO эксклюзивную пятилетнюю сделку на восьмизначную сумму





Известный американский писатель и сценарист Джордж Р. Р. Мартин, являющийся автором серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Пламени», по которым снята небезызвестная «Игра престолов», подписал с HBO многомиллионную эксклюзивную сделку по производству контента для телеканала и его онлайн-кинотеатра HBO Max. Ее сумма не разглашается, однако по данным THR речь идет о пятилетнем соглашении со «средней восьмизначной суммой». То есть, около 50-60 миллионов долларов.

Хотя «Игра престолов» закончилась еще в 2019 году, WarnerMedia (материнская компания HBO) уже анонсировала несколько проектов по вселенной «Игры престолов», включая «Дом дракона» / House of the Dragon — грядущий приквел про Таргариенов, в основе которого лежит книга «Пламя и кровь», изданная в 2019 году. Действие «Дома дракона» развернется за 300 лет до событий оригинального шоу, рассказав о мире драконов и падении Дома Таргариенов. Дебютный эпизод поставит режиссер Мигель Сапочник, создавший «Битву бастардов». Вместе со сценаристом Райаном Дж. Кондалом он выступит в роли шоураннера. Съемки шоу должны начаться уже в апреле.

Кроме «Дома дракона» в работе WarnerMedia находятся еще по меньшей четыре проекта во вселенной «Игры престолов» — 10 000 Ships, 9 Voyages / Sea Snake, Flea Bottom и первый анимационный сериал, ориентированным на младшую аудиторию. Также недавно представители HBO заявили о желании экранизировать «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р. Мартина, действие в которых развивается за 100 лет до событий «Игры престолов».

Кроме того, писатель работает с HBO над адаптацией постапокалиптического романа «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор и «Знаков дороги» Роджера Желязны.

Многие опасаются, что эта новая сделка помешает работе Мартина над шестой книгой цикла романов «Песнь льда и пламени» — «Ветры зимы». В феврале он рассказал, что 2020-й стал самым продуктивным годом его работы над «Ветрами зимы» — он написал «сотни, сотни страниц», но должен написать ещё сотни, чтобы удачно завершить книгу. Предыдущая работа в серии из семи книг, Танец с драконами, вышла в июле 2011 года.