HBO Max: У сервиса уже 40 млн подписчиков в США, в разработке сериалы по вселенным «Harry Potter» и «Game of Thrones» (плюс новый трейлер премьер 2021 года)

Стриминговый сервис HBO Max отчитался о 40 млн подписчиков (но активных из них только 17,2 млн) и показал новый трейлер с кадрами из своих главных кинопремьер текущего года. Ну, а источники на рынке сообщили о начале работ над сериалами по двум популярным франшизам.

По официальным данным, в США сервис HBO Max достиг отметки в 40 млн подписчиков, а с учетом абонентов традиционного HBO число потенциальных зрителей уже превысило отметку 41 млн человек. На глобальному уровне число зрителей контента HBO уже превышает 60 млн человек. Впрочем, здесь следует учесть, что к числу подписчиков в HBO Max относят всех, кто имеет доступ к контенту сервиса, включая подписку на HBO через кабельного провайдера, оператора мобильной связи AT&T и рекламные предложения.

А вот тех абонентов, которые загрузили приложение HBO Max и заплатили за подписку отдельно, намного меньше — всего 17,2 млн человек (таких абонентов сервис называет активными). Впрочем, в любом случае это весьма неплохой прирост абонентской базы — в сентябре компания оценивала всех подписчиков на уровне 28,7 млн человек, активных — только 8,6 млн человек. По данным компании, на рост количества подписчиков существенно повлиял цифровой релиз блокбастера Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984». Не можем не отметить, что основные конкуренты могут похвастать куда большей базой — у лидера рынка Netflix более 200 млн подписчиков, а у Disney Plus — почти 90 млн.

Перейдем к новым проектам, которые не подтверждены официально, но инсайдеры уверяют, что работа над ними уже ведется. В первую очередь стоит упомянуть ТВ-сериал по волшбеной вселенной «Гарри Поттер». После завершения книжной саги в составе восьми фильмов экранную вселенную развивали только фильмы серии «Фантастические твари и где они обитают». Однако на фоне не самых лучших сборов и скандалов с исполнителем роли Геллерта Грин-де-Вальда Джонни Деппа желание Warner Bros. вдохнуть новую жизнь во франшизу можно только приветстовать.

Второй новый проект, над которым по слухам работают в HBO Max — очередной сериал по вселенной «Игра престолов». При этом в отличие от уже анонсированных ТВ-проектов «Дом дракона» и «Повести о Дунке и Эгге», речь идет об анимационном сериале. Никаких данных о новом сериале нет, но скорее всего он будет ориентирован на младшую аудиторию.

Сервис HBO Max также выпустил очередной трейлер с короткими сценами из фильмов, запланированных к выходу в 2021 году, включая Mortal Kombat, Space Jam, The Many Saints of Newark, King Richard, Dune, The Suicide Squad, In the Heights, Tom and Jerry, Judas and the Black Messiah, The Little Things, Godzilla vs. Kong.

Источник: Variety (1, 2, 3)