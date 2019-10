HBO отменил приквел «Игры престолов» про белых ходоков (The Long Night), но заказал съемки другого приквела («Дом дракона» про Таргариенов)

Только вчера мы вспоминали, что HBO сейчас работает минимум над четырьмя спин-оффами «Игры престолов», один из которых — приквел о белых ходоках с Наоми Уоттс, рассказывающий о событиях за пять тысяч лет до оригинала. И вот сейчас стало известно, что руководство HBO решило не заказывать производство сериала после первого эпизода. Иными словами, приквел о белых ходоках отменили.

Об отмене проекта с рабочим названием The Long Night / «Долгая ночь», которым занимались С. Дж. Кларксон (Orange Is the New Black, Dexter, Bates Motel, The Defenders, Jessica Jones) и Джейн Голдман (Kick-Ass, X-Men, Kingsman) сообщили авторитетные издания THR и Variety со ссылкой на свои источники. Собеседники рассказали THR, что новость о закрытии проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

