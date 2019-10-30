HBO отменил приквел «Игры престолов» про белых ходоков (The Long Night), но заказал съемки другого приквела («Дом дракона» про Таргариенов)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Только вчера мы вспоминали, что HBO сейчас работает минимум над четырьмя спин-оффами «Игры престолов», один из которых — приквел о белых ходоках с Наоми Уоттс, рассказывающий о событиях за пять тысяч лет до оригинала. И вот сейчас стало известно, что руководство HBO решило не заказывать производство сериала после первого эпизода. Иными словами, приквел о белых ходоках отменили.

Об отмене проекта с рабочим названием The Long Night / «Долгая ночь», которым занимались С. Дж. Кларксон (Orange Is the New Black, Dexter, Bates Motel, The Defenders, Jessica Jones) и Джейн Голдман (Kick-Ass, X-Men, Kingsman) сообщили авторитетные издания THR и Variety со ссылкой на свои источники. Собеседники рассказали THR, что новость о закрытии проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO. The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Вскоре после новости о закрытии одного приквела HBO официально анонсировал другой под названием «Дом дракона». Действие сериала развернется за 300 лет до событий оригинального шоу и расскажет о мире драконов и падении Дома Таргариенов. HBO уже заказал 10 серий нового шоу, первый из которых поставит режиссер Мигель Сапочник, ставивший «Битву бастардов». Вместе со сценаристом Райаном Дж. Кондалом он выступит в роли шоураннера.

Литературной основой для «Дома дракона» выступает книга Fire & Blood / «Огонь и кровь», вышедшая из-под пера Джорджа Мартина в 2018 году.

О том, что HBO работает над сериалом по книге Fire & Blood / «Огонь и кровь» об истории Дома Таргариенов, стало известно в мае. Затем в сентябре пришло подтверждение, что вторым утвержденным сериала-приквелом по вселенной Game of Thrones станет проект на книге Fire & Blood.

Дата выхода House of the Dragon пока неизвестна, но, скорее всего, раньше весны 2021 его ждать не стоит.

Источник: THR, Variety и The Verge