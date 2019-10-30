HBO отменил приквел «Игры престолов» про белых ходоков (The Long Night), но заказал съемки другого приквела («Дом дракона» про Таргариенов)
Только вчера мы вспоминали, что HBO сейчас работает минимум над четырьмя спин-оффами «Игры престолов», один из которых — приквел о белых ходоках с Наоми Уоттс, рассказывающий о событиях за пять тысяч лет до оригинала. И вот сейчас стало известно, что руководство HBO решило не заказывать производство сериала после первого эпизода. Иными словами, приквел о белых ходоках отменили.
Об отмене проекта с рабочим названием The Long Night / «Долгая ночь», которым занимались С. Дж. Кларксон (Orange Is the New Black, Dexter, Bates Motel, The Defenders, Jessica Jones) и Джейн Голдман (Kick-Ass, X-Men, Kingsman) сообщили авторитетные издания THR и Variety со ссылкой на свои источники. Собеседники рассказали THR, что новость о закрытии проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман.
#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.
The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm
— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019
Вскоре после новости о закрытии одного приквела HBO официально анонсировал другой под названием «Дом дракона». Действие сериала развернется за 300 лет до событий оригинального шоу и расскажет о мире драконов и падении Дома Таргариенов. HBO уже заказал 10 серий нового шоу, первый из которых поставит режиссер Мигель Сапочник, ставивший «Битву бастардов». Вместе со сценаристом Райаном Дж. Кондалом он выступит в роли шоураннера.
Литературной основой для «Дома дракона» выступает книга Fire & Blood / «Огонь и кровь», вышедшая из-под пера Джорджа Мартина в 2018 году.
О том, что HBO работает над сериалом по книге Fire & Blood / «Огонь и кровь» об истории Дома Таргариенов, стало известно в мае. Затем в сентябре пришло подтверждение, что вторым утвержденным сериала-приквелом по вселенной Game of Thrones станет проект на книге Fire & Blood.
Дата выхода House of the Dragon пока неизвестна, но, скорее всего, раньше весны 2021 его ждать не стоит.