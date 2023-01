«Лучшая адаптация всех времен» — появились первые рецензии на сериал The Last of Us, который дебютирует на HBO Max 15 января

За 5 дней до премьеры сериала The Last of Us на HBO — адаптации популярной видеоигры от Naughty Dog — иностранные издания опубликовали свои первые рецензии, и они, в большинстве своем, положительные.

Variety называет сериал «трогательной сагой о зомби», отмечая, что шоу может стать «одним из лучших на телевидении». Соглашаются с коллегами и Digital Spy, называя сериал «первым претендентом на звание лучшего шоу года» и добавляя, что «сериал вносит изменения в рассказ игры».

В обзоре Empire пишут, что The Last of Us — «несомненно, лучшая адаптация видеоигры, из когда-либо созданных» и что это «прекрасный пример того, как заставить адаптацию работать, сохраняя элементы того, что уже сработало».

Без негативных отзывов не обошлось – на Entertainment Weekly заявляют, что не смогли определиться «адаптация это или повтор» и отметили сериал рейтингом B-.

«Один эпизод полностью меняет канон игры, но некоторые сцены воспроизводятся кадр за кадром. Сериал подойдет новичкам или фанатам, предпочитающим едва измененные адаптации».

TV Guide дает шоу рейтинг 7,9, говоря, что «история иногда спешит» и, что сериал лучший в моменты «когда выходит за пределы игры».

В прошлом месяце соавтор сериала Крейг Мэйзин заявил, что The Last of Us — это «лучшая история, которую когда-либо рассказывали в видеоиграх», объясняя, что его герои — обычные люди, а не персонажи:

«Они не стреляли глазами. А просто были людьми. И это, само по себе, очень редко встречается в играх».

Директор студии Naughty Dog и соавтор сериала Нил Дракманн также отмечал, что в сериале будет гораздо меньше насилия и жестокости, чем в игре.

«Нам потребовалось определенное количество насилия для механики [игры] – чтобы вы были связаны с экранным аватаром Джоэла и видели мир его глазами. Но это не нужно в пассивной среде. Одна из вещей, которые я очень любил слышать от [соавтора Крейга Мейзина] и HBO, это: «Уберем все насилие, за исключением очень важного».

Первый эпизод 9-серийного шоу The Last of Us, в котором исполнили главные роли звезды «Игры престолов» Педро Паскаль (Джоэль) и Белла Рамзи (Элли), выйдет на HBO Max 15 января 2023 года.