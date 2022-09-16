Тизер NVIDIA подтвердил название архитектуры GPU Ада

Тизер в Твиттере NVIDIA показал «Диаграмму для вычисления Машиной чисел Бернулли». Эта диаграмма была создана Адой Лавлейс в 1843 году для аналитической машины Чарльза Бэббиджа и считается первой нетривиальной компьютерной программой. Таким образом, NVIDIA подтвердила, что анонсирует серию RTX на основе архитектуры Ada.

Во вчерашнем тизере также было несколько интересных «пасхалок». Цифры, указанные на стикере, могут относиться к характеристикам графического процессора AD102. Это может быть размер кристалла (629 мм²) и количество транзисторов (75,38 млрд). Значение первого число не ясно, хотя некоторые считают, что это может быть в 2,08 раза выше производительности, чем у GA102.

Ожидается, что NVIDIA анонсирует три графических процессора: RTX 4090, RTX 4080 16 ГБ и RTX 4080 12 ГБ, но только первая модель будет выпущена в октябре. Скорее всего, вскоре компания поделится более подробной информацией о будущих графических процессорах в новых тизерах.

Истоник: VideoCardz