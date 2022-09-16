Тизер NVIDIA подтвердил название архитектуры GPU Ада

Тизер в Твиттере NVIDIA показал «Диаграмму для вычисления Машиной чисел Бернулли». Эта диаграмма была создана Адой Лавлейс в 1843 году для аналитической машины Чарльза Бэббиджа и считается первой нетривиальной компьютерной программой. Таким образом, NVIDIA подтвердила, что анонсирует серию RTX на основе архитектуры Ada.
The future has a past…#ProjectBeyond pic.twitter.com/JH8GtsLmCC
— NVIDIA ANZ (@NvidiaANZ) September 14, 2022
Во вчерашнем тизере также было несколько интересных «пасхалок». Цифры, указанные на стикере, могут относиться к характеристикам графического процессора AD102. Это может быть размер кристалла (629 мм²) и количество транзисторов (75,38 млрд). Значение первого число не ясно, хотя некоторые считают, что это может быть в 2,08 раза выше производительности, чем у GA102.
Ожидается, что NVIDIA анонсирует три графических процессора: RTX 4090, RTX 4080 16 ГБ и RTX 4080 12 ГБ, но только первая модель будет выпущена в октябре. Скорее всего, вскоре компания поделится более подробной информацией о будущих графических процессорах в новых тизерах.
Все известные характеристики видеокарт NVIDIA RTX 4090 и RTX 4080 перед анонсом 20 сентября
Истоник: VideoCardz