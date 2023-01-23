Толстый дракон и еще больше шуток: новый трейлер фильма по Dungeons & Dragons, выходящего 31 марта

«Подземелья и драконы: Честь воров», бесшабашная экранизация событий во всемирно известной фентезийной вселенной с участием Криса Пайна и желейного куба, появится в кинотеатрах в марте, а пока может позабавить зрителя новым трейлером.

Трейлер начинается с демонстрации талантов персонажа Мишель Родригес, исполняющей роль Холги-варвара, и шуток барда в исполнении Криса Пайна. Реже-Жан Пейдж в образе Паладина Ксенка играет привлекательного, но лишенного юмора пафосного воина. Есть несколько злых красных волшебников, крутые эффекты и еще больше шуток, чем в предыдущем трейлере – и много монстров, включая очень толстого дракона.

Похоже, что «Честь воров» стремится удовлетворить поклонников D&D как можно большим количеством отсылок к известным образам и существам, в то же время сохраняя мошеннический, шутливый, ироничный тон реальной игровой вселенной. Фильм поставили и написали к нему сценарий Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, снявшие жанровую комедию «Игровая ночь».

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Лента выходит в сложный момент для бренда Dungeons & Dragons, поскольку издатель Wizards of the Coast изо всех сил пытается вернуть фанатскую базу, отчужденную серией PR-ошибок из-за возможных изменений лицензии Open Game License, которые был вынужден откатить.

Сможет ли стареющий Хью Грант в роли Форджа Флетчера вдохнуть в фильм очарование? Узнаем 31 марта.

Источник: Polygon