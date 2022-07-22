Вышел первый трейлер фильма Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Подземелья и драконы: Честь воров»

Во время проведения мероприятия Comic-Con в Сан-Диего был продемонстрирован первый трейлер фильма Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Подземелья и драконы: Честь воров». Судя по трейлеру, авторы старались создать фильм, балансирующий между серьёзной фэнтезийной эпопеей и беззаботной комедией.

Описание фильма Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / «Подземелья и драконы: Честь воров» гласит:

«Очаровательный вор и группа невероятных авантюристов взялись за грандиозное ограбление, чтобы вернуть потерянную реликвию, но всё идёт наперекосяк, когда они сталкиваются с неправильными людьми»

Фильм может похвастаться впечатляющим актёрским составом. Роли в нём сыграли Крис Пайн («Звёздный путь», «Чудо-женщина»), Мишель Родригес («Форсаж»), Джастис Смит («Мир юрского периода 2»), Реге-Жан Пейдж («Корни»), София Лиллис («Оно»), Хлоя Коулман («Мой шпион») и Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс»).

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В дополнение к трейлеру также опубликован постер к фильму, который полностью посвящён драконьей части Dungeons & Dragons.

Источник: The Verge