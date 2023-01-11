Paramount анонсировала сериал Dungeons & Dragons. Шоу будет состоять из 8 эпизодов — пилотный снимет режиссер и сценарист «Красного уведомления»

За несколько месяцев до выхода фильма «Подземелье и драконы: Честь воров» (премьера запланирована на 31 марта), Paramount анонсировала сериал для своего потокового сервиса, который также будет основываться на событиях популярной ролевой игры в стиле фэнтези Dungeons & Dragons.

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Сериал будет состоять из восьми эпизодов, пилотную серию написал и срежиссирует Роусон Маршалл Тербер — сценарист и режиссер комедийного боевика Netflix «Красное уведомление» с Галь Гадот, Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом в главных ролях.

Шоу Dungeons&Dragons присоединится к коллекции адаптаций стримингового сервиса, где уже успешно разместился американский военный научно-фантастический телесериал, основанный на серии видеоигр Halo. За последние пару лет наблюдается значительный всплеск адаптаций игровых названий на телевидении, и Dungeons & Dragons – лишь последний пример этого.

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В мире Dungeons & Dragons, одном из ключевых франчайзинговых брендов Hasbro, люди, эльфы, орки и другие фантастические существа принимают участие в войнах и охотятся за сокровищами. Более 50 миллионов фанатов сыграли в D&D с момента ее первого запуска 49 лет назад.

Ранее Amazon также получила права на экранизацию другой популярной настольной игры, созданной британской компанией Games Workshop – Warhammer 40K. Сценаристы или шоураннеры за проектом еще не закреплены, но в продюсерскую команду привлечен Vertigo Entertainment. Генри Кавилл, который заявил, что пока не вернется в образе Супермена и объявил о своем уходе из сериала Netflix «Ведьмак», является известным фанатом вселенной Warhammer и может принять участие в экранизации.

Источник: The Verge, Deadline