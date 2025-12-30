Топ худших видеокарт NVIDIA и AMD 2025 года от Hardware Unboxed

Известный YouTube-канал назвал четыре видеокарты NVIDIA RTX 50 и AMD Radeon RX 90 худшими в нынешнем поколении. Почти наверняка выбор ютуберов кого-то удивит.

Не сказать, чтобы геймеры были вполне довольны этим годовыми видеокартами NVIDIA. Нехватка памяти в нескольких моделях, традиционно узкая шина, дефицит на старте и начало нового дефицита из-за RAM, невыгодное соотношение цены и возможностей. Антитоп Hardware Unboxed почти полностью состоит из видеокарт, имеющих 8 ГБ VRAM, кроме одной.

NVIDIA RTX 5050

NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ

AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ

NVIDIA RTX 5080

По словам авторов видео, RTX 5050 почти не имеет преимуществ. Ее графический процессор состоит лишь из 2560 ядер CUDA, видеокарта оснащена 8 ГБ видеопамяти с пропускной способностью 320 ГБ/с. RTX 5050 имеет лишь 8 линий PCIe, что повлияет на производительность в компьютерах с PCIe 3.0. Официальные бенчмарки NVIDIA демонстрируют ее отставание от RTX 4060. Но это самая доступная видеокарта в линейке, и для нетребовательных пользователей режима Full HD она может быть привлекательной.

Если у RTX 5050 наличие 8 ГБ GDDR6 как-то можно выпадать бюджетным сегментом, то RX 9060 XT и RTX 5060 Ti с таким количеством памяти не выдерживают критики по цене выше $300. В этом году Hardware Unboxed активно критиковал модели с 8 ГБ, поэтому неудивительно видеть в антирейтинге эти две достаточно мощные видеокарты «с обрезанными крыльями».

А что не так с NVIDIA RTX 5080? Ютуберы называют ее худшей выпущенной видеокартой из всех RTX xx80. Она имеет вдвое меньше памяти, чем RTX 5090, ее трудно найти по рекомендованной розничной цене $1000, она намного медленнее RTX 5090. Видеокарта на 15% отстает от производительности RTX 4090.

Почти наверняка кто-то не согласился с этим перечнем. RX 9060 XT и RTX 5060 Ti с 8 ГБ вполне заслужили место в нем, вот остальные две видеокарты найдут своих поклонников и аргументы в их пользу. RTX 5050 пока не добралась до рейтинга Steam, а RTX 5080 уже имеют более 1% пользователей, и ее доля постоянно растет.

Источник: NotebookCheck