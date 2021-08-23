Топовый Mac mini с чипом M1X, обновленным дизайном и дополнительными портами выйдет «в ближайшие месяцы»
Этой осенью ожидается несколько мероприятий от Apple, на которых будет представлен ряд новых продуктов. В частности, Марк Гурмэн сообщает о том, что стоит ждать релиза топового Mac mini «в ближайшие месяцы».
Согласно информации журналиста, Mac mini предложит пользователям обновленный дизайн, который включает несколько дополнительных портов. В качестве аппаратной платформы новинки будет выступать более мощный чипсет M1X. Вполне возможно, что Mac mini представят вместе с обновленными MacBook Pro 14″ и 16″.
Инсайдер Джон Проссер в мае этого года делился предполагаемыми рендерами нового Mac mini. Если верить изображениям, устройство получит верхнюю панель из материала, похожего на плексиглас. Также будет использован магнитный порт питания, как в новых iMac 24″.
Кроме Mac mini и MacBook Pro, этой осенью Apple также может представить линейку iPhone 13, смарт-часы Apple Watch Series 7, iPad mini, базовый iPad и наушники AirPods 3.
Источник: Macrumors