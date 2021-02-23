Мин-Чи Куо: MacBook Pro 2021 вернут разъем HDMI и SD-картридер
Аналитик инвестиционной компании TF International Securities Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о новинках Apple, дополнил свой изначальное пророчество по изменениям в MacBook Pro 2021 года.
В свежей записке Мин-Чи Куо утверждает, что MacBook Pro 2021 года вернут себе разъем HDMI и SD-картридер, от которых Apple отказалась пару лет назад в пользу USB Type-C (Thunderbolt 3). По словам Куо, тайваньская компания Genesys Logic выступит эксклюзивным поставщиком SD-картридеров для MacBook Pro 2021 года. Аналитик также убежден, что новые MacBook Pro выйдут во второй половине года.
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Ранее Мин-Чи Куо утверждал, что MacBook Pro 2021 выйдут в двух размерах с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, получат масштабный редизайн, дисплеи с подсветкой mini-LED и магнитный порт для зарядки MagSafe.
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Ожидается, что MacBook Pro 14» и MacBook Pro 16» будут основаны на ARM-процессоре Apple M1X.
Первые подробности Apple M1X — 12-ядерный CPU, 16-ядерный GPU, поддержка 32 ГБ ОЗУ, а также производительность на уровне Ryzen 7 5700G и Intel Core i9-7900X