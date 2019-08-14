Трамп отложил введение импортных пошлин на китайские товары до рождественских праздников
Администрация президента США решила отложить до 15 декабря введение новых пошлин на потребительскую электронику, импортируемую из Китая, тем самым предоставив производителям гаджетов отсрочку. В своём заявлении Дональд Трамп сказал, что делает это для рождественского сезона, чтобы избежать негативного влияния на американских покупателей.
В начале августа Торговое представительство США завило о планах ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд. Трамп отметил, что после того, как переговоры с Китаем зашли в тупик, пошлины должны быть введены с 1 сентября. Тем не менее в администрации президента решили, что «определённые продукты» могут быть исключены из списка на основании факторов, связанных со здоровьем, безопасностью и национальной безопасностью. К этим продуктам относятся смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы, некоторые игрушки, обувь и одежда. Полный список товаров, на которые действует отсрочка, опубликован на сайте Торгового представительства США.
Это даст некоторое облегчение производителям электроники. В частности, компания Apple ранее заявила, что повышение пошлин скажется на стоимости её смартфонов и другой продукции и попросила сделать исключение для комплектующих для Mac Pro. Трамп в свою очередь сказал, что потребители спокойно перенесут повышение стоимости iPhone на 10%.
Источник: The Verge