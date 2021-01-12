Трансляция презентаций AMD и NVIDIA на CES 2021 — ждем мобильные процессоры Ryzen 5000 и мобильные видеокарты GeForce RTX 3000





Сегодня вечером извечные конкуренты на рынке графических решений — AMD и NVIDIA — с разницей в 45 минут проведут собственные мероприятия с крупными анонсами в рамках проходящей сейчас виртуальной выставки CES 2021. В обоих случаях нас ждут трансляции предварительно записанных выступлений, как было с последними презентациями, но важнее то, что покажут. И поскольку трансляции обещают быть интересными, приглашаем присоединиться всех, кто желает в числе первых познакомится с новинками «красных» и «зеленых» (окна трансляций на YouTube ниже).

Виртуальное выступление генерального директора Лизы Су начнется в 18:00 по Киеву. На повестке дня, судя по имеющимся данным, семейство 7-нм мобильных APU Ryzen 5000, которое будет включать три подсемейства (Cezanne-U, Cezanne-H и Lucienne-U) и видеокарты Radeon RX 6700 (XT). Кроме того, буквально на днях проскакивали данные о 65-ваттных процессорах Ryzen 7 5800 и Ryzen 9 5900 для настольной платформы AM4.

Мероприятие «GeForce RTX: Game On» начнется в 18:45 по Киеву. Судя по вчерашнему официальному тизеру NVIDIA, этим вечером состоится анонс мобильных видеокарт GeForce RTX 3000, обещанного аналога технологии AMD Smart Access Memory (она же Resizable BAR – Base Address Registers), некое объявление по Outriders, разрабатываемой студией People Can Fly, а также премьера настольной видеокарты GeForce RTX 3060 12GB в эталонном исполнении Founders Edition.

Трансляция мероприятия AMD на CES 2021

Трансляция мероприятия NVIDIA на CES 2021