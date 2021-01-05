Похоже, видеокарты Radeon RX 6700 (XT) поступят в продажу не раньше марта

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О том, что видеокарты Radeon RX 6700 (XT) выйдут на рынок не в этом месяце, как говорилось в более ранних слухах, а только в марте, сообщил французский сайт Cowcotland со ссылкой на отраслевые источники.

Анонс Radeon RX 6700 (XT) ожидается на грядущей онлайн-презентации AMD, которая пройдет 12 января в рамках CES 2021. Там же должны дебютировать мобильные процессоры Ryzen 5000 и видеокарт. Но, похоже, в обоих случаях анонсы будут бумажными.

По предварительным данным, старшая модель Radeon RX 6700 XT получит GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами, 192-разрядный интерфейс памяти и 12 ГБ памяти GDDR6, а младшая Radeon RX 6700 — урезанный вариант кристалла Navi 22 с 2048 потоковыми процессорами. Их общей чертой станет 12-ГБ видеобуфер GDDR6 со 192-битной шиной.

Конкурировать Radeon RX 6700 (XT) предстоит с GeForce RTX 3060 12GB, чей анонс может состояться вместе с мобильными ускорителями GeForce RTX 3000 на специальной онлайн-мероприятии NVIDIA 12 января.