Трехслотовые видеокарты NVIDIA RTX 2080 Ti ломаются под собственным весом — из-за деформации платы «отпадает» память

Немецкий специалист по ремонту компьютеров KrisFix продемонстрировал в YouTube, что топовые видеокарты 2018 года NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti стали выходить из строя из-за провисания в слоте PCIe под весом системы охлаждения. В ролике демонстрируется поврежденная видеокарта с нижними модулями памяти, потерявшими контакт с печатной платой.

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Большинству RTX 2080 Ti уже более 4 лет, и хотя они сохраняли работоспособность всё это время, провисание вскоре может привести к массовому выходу их из строя. Учитывая причину неисправности, через несколько лет вероятны и повреждения RTX 30-й и RTX 40-й серий, а также крупных Radeon RX 6000 и 7000. Вес радиаторов некоторых карт может превышать 1,5 кг.

Проблема с RTX 2080 Ti связана с нижней частью модулей памяти GDDR6, расположенных ближе всего к слоту PCIe x16. KrisFix утверждает, что эта область печатной платы подвергается наибольшему изгибу. Потерю контакта ускоряют токи, проходящие через соединения и регулярный нагрев до высоких температур. Сняв три нижних модуля памяти GDDR6, ютубер обнаружил проблемы окисления на нескольких контактных точках.

Ремонтнику удалось починить NVIDIA RTX 2080 Ti заменой микросхем памяти. Для избежания поломки может потребоваться кронштейн, предотвращающий провисание или вертикальная установка видеокарты. В настоящее время в продаже встречаются скобы и кронштейны для этого, а также специальные райзеры для вертикального крепления. Производители всё чаще добавляют в комплект топовых видеокарт подобные аксессуары. Опасность усугубляется и тем, что дефект проявляется гораздо позже срока окончания гарантии.

Забавно, но видеокарты после майнинга в этом плане могут иметь преимущество. Они подвергались интенсивной, но равномерной нагрузке и чаще всего эксплуатировались в вертикальном положении. Кроме того, адекватные майнеры занимались регулярным техническим обслуживанием оборудования.

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Источник: Tom’s Hardware