TITAN ADA возвращается: видеокарта NVIDIA RTX 4090 Ti с вертикальным расположением платы потребляет 800 Вт и занимает четыре слота – утечка

Согласно утечке, видеокарта NVIDIA RTX 4090 Ti получит необычную компоновку – ее плата будет располагаться не снизу, а со стороны, противоположной разъёму PCI-E. Разъёмы при таком расположении встанут в вертикальный столбик с той же стороны (один HDMI и три DisplayPort). Монструозная конструкция всё равно будет занимать четыре слота, несмотря на очевидную попытку сэкономить пространство по вертикали.

Инсайдер утверждает, что это именно карта RTX 4090 Ti/TITAN – окончательное название пока не известно. Маркировка печатной платы, PG137, ранее упоминалась в связи с так называемым графическим процессором Beast с TDP 800 Вт. На новых фото отчетливо виден дизайн системы охлаждения с использованием золота, который обычно применяется в серии NVIDIA TITAN.

«the beast»

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

Согласно другой утечке, видеокарта TITAN ADA может иметь до 18176 ядер CUDA и до 48 ГБ памяти. Также это может быть первая карта NVIDIA с модулями GDDR6X 24 Гбит/с. Более быстрые чипы памяти предполагают, что карта получит максимальную пропускную способность 1152 ГБ/с, то есть будет на 144 ГБ/с быстрее, чем любая RTX 4090. Сайт VideoCardz собрал в таблицу данные о вышедших и возможных будущих конфигурациях топовых видеокарт NVIDIA:

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Упомянутый TDP 800 Вт почти в два раза выше TDP RTX 4090 (450 Вт) и в половину превышает её максимальный предел мощности (600 Вт). Пока нет никаких признаков того, что такая видеокарта может быть выпущена в ближайшее время. Однако сразу несколько утечек фотографий не оставляют сомнений в том, что подобный дизайн планировался давно. Ожидается, что NVIDIA проведет основной доклад GTC в марте – есть некоторый шанс, что RTX 4090 Ti будет представлена в это время.

Ранее мы уже писали о том, что видеокарта TITAN ADA плавила блоки питания и ее релиз был отменен. Похоже, NVIDIA вернулась к идее выпуска монстра игровой производительности, экспериментируя с системой охлаждения и компоновкой. Возникает вопрос, каким образом плата видеокарты будет подключаться к разъёму PCI-E и не отразиться ли предположительное применение удлинителей PCI на пропускной способности.