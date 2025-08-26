Netflix выпустил первый трейлер фильма «Девушка из каюты №10» — психологического триллера с элементами детектива, где Кира Найтли расследует таинственное убийство на яхте.

Фильм основан на одноименном романе-бестселлере Рут Уэйр 2016 года и повествует о журналистке Лоре «Ло» Блэклок, которая во время путешествия на яхте замечает, как одного из пассажиров выбрасывают за борт. Состоятельные попутчики пытаются убедить женщину, что такого не было, однако сомнения заставляют персонажа Найтли взяться за собственное расследование.

Помимо основной истории «Девушка из каюты №10» поднимает вопросы классовой и гендерной дискриминации, а также газлайтинга.

«По сути, фильм рассказывает о женщине, которая переживает что-то странное, правдиво об этом рассказывает, но ее не воспринимают серьезно из-за того, кем она является. Слишком много людей знают, что это такое, и я думаю, что мы хотим оправдания для себя так же как и Ло», — отмечает Уэйр.

Среди остального актерского состава: Гай Пирс, Ханна Веддингем, Дэвид Аджала, Арт Малик, Кая Скоделарио, Дэвид Моррисси, Дэниел Ингз и Гугу Мбата-Роу, часть из персонажей которых являются главными подозреваемыми. Сценарий написали Джо Шрапнельм, Анна Уотерхаус и Саймон Стоун, который также выступил режиссером.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

«Девушка из каюты №10» выйдет на Netflix 10 октября. Отметим, что Найтли не впервые сотрудничает с Netflix в жанре детектива. В прошлом году на стриминге вышел сериал «Черные голуби» со 100% на Rotten Tomatoes, где актриса сыграла шпиона под прикрытием.

Источник: Variety, Deadline