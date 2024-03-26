Трейлер комедийного боевика «Плохие парни: Все или ничего» — Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова в игре

«Плохие парни: Все или ничего» — это четвертый фильм популярной комедийной франшизы. Впервые Смит и Лоуренс объединились в качестве детективов полиции, расследующих незаконную торговлю наркотиками в Майами, в 1995 году.

Первые два фильма снял Майкл Бэй, тогда как третью часть 2020 года («Плохие парни навсегда») уже режиссировали Адиль Эль Арби и Билал Фаллах — дуэт вернулся к работе и над четвертым фильмом. Кроме Уилла Смита и Мартина Лоуренса к актерскому составу присоединились Александр Людвиг, Ванесса Хадженс, Эрик Дэйн, Паола Нуньес, Рей Сихорн, Таша Смит и Йоан Гриффид.

В новом фильме Майк и Маркус находятся в статусе беглецов, пытаясь доказать невиновность своего покойного капитана после того, как всплыли обвинения в коррупции.

Между выходом второй и третьей части прошло 17 лет — «Плохие парни навсегда» вышли как раз перед пандемией и заработали в кинотеатрах по всему миру $426,5 млн. В январе Лоуренс и Смит анонсировали четвертый фильм в соцсетях.

Премьера в Украине — 6 июня.

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