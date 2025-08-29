Новости Кино 29.08.2025 comment views icon

Трейлер сериала "Робин Гуд" заставит вас возненавидеть Неда Старка из "Игры престолов"



Катерина Даньшина

Редактор новостей

MGM+ показал первый тизер-трейлер сериала «Робин Гуд», где звезда «Игры престолов» Шон Бин берет на себя роль злодея и шерифа Ноттингема.

«Робин Гуд» — это современная интерпретация классической истории о главаре банды разбойников из Шервудского леса, грабившей богачей и отдававшей добычу бедным. Сериал описывают как «романтическое приключение», сочетающее историческую достоверность, психологическую глубину и усиленное внимание к отношениям между Робом (Джек Паттен) и Мэриан (Лорен Маккуин).

«После нормандского вторжения в Англию, сын саксонского лесника Роб и дочь нормандского лорда Мэриан влюбляются и вместе борются за справедливость и свободу. Роб становится лидером банды повстанцев-разбойников, а Мэриан проникает во власть при дворе. Оба работают, чтобы предотвратить коррупцию в королевской семье и принести мир в страну».

Шон Бин взял на себя роль шерифа Ноттингема, чем, очевидно, поддержит давнюю традицию финалов для своих персонажей на экране, Конни Нильсен играет королеву Англии Элеонору Аквитанскую.

Среди остального актерского состава: Лидия Пекхэм (Присцилла Ноттингемская), Стивен Ваддингтон (Граф Хантингдон), Маркус Фрейзер (Малыш Джон), Ангус Касл-Даути (брат Тук) и Генри Роули (Уилл). Шоураннером выступил Джон Гленн («Морские котики»), а режиссером — Джонатан Инглиш («Библиотекари: Следующая глава»). Оба написали сценарий и продюсируют шоу.

В трейлере закадровый голос сообщает зрителям, что шериф Ноттингема, которого играет Бин, такой же коварный, как и всегда: плетет интриги и планирует навсегда держать тех, кто живет в бедности, в ловушке этого цикла. Дополнительно нам дают короткий первый взгляд на самого Роба, который запускает стрелу в направлении палача, что пытается повесить, кажется, невинных людей.

Сериал «Робин Гуд» дебютирует на MGM+ 2 ноября с первыми двумя эпизодами, остальные из в целом 10 будут выходить каждое воскресенье до 28 декабря включительно.

История о «хорошем преступнике» была рассказана и адаптирована многими способами в течение последнего века, среди самых известных: фильм 1938 года с Эрролом Флинном, анимационное творение Disney 1973 года и лента 1991 года с Кевином Костнером.



