Три команды на электрокроссоверах Hyundai Kona Electric смогли проехать больше 1000 км от одного заряда батареи на 64 кВтч (стандартный запас хода — 450 км)





Запас хода электромобиля в реальных условиях и максимально возможный пробег в идеальных условиях — это две большие разницы, причем с практической точки зрения важен только первый параметр. И тем не менее существует отдельная дисциплина «сверхкилометраж» (hypermiling) в рамках которой отдельные владельцы и целые автопроизводители стараются показать максимальный результат. В этот раз отличился бренд Hyundai, который усадил три команды в электрокроссоверы Hyundai Kona Electric с напутствием «выжать максимум» из их батарей емкостью 64 кВтч. Одна команда состояла из журналистов Auto Bild, в две оставшиеся вошли представители Hyundai Motor Deutschland.

По заверениям Hyundai все три экземпляра Kona заводские, то есть не подвергались модификациям и улучшениям, а это значит, что сравнимый результат теоретически может показать любой владелец модели. Во время тестов использовались стандартные шины Nexen N Fera SU1 215/55R17 с низким сопротивлением качению. Команды отключили системы кондиционирования и воспроизведения медиаконтента, чтобы снизить расход, однако во время тестов дневные ходовые огни оставались включенными, чтобы соответствовать требованиям европейского законодательства.

Тесты проходили три дня на треке Евроспидвей Лаузиц в Германии, близ городка Клеттвиц, на дистанцию каждой из команд понадобилось порядка 35 часов. Во время пробега удерживалась средняя скорость в диапазоне 29-31 км/ч, что по данным Hyundai соответствует типичной скорости движения на улицах европейских городов. В последний день тестов электрокроссоверы Hyundai Kona Electric преодолели около 20 км на остатке заряда 3%, при этом даже после полного разряда (по приборам) электромобили проехали несколько сотен метров, прежде чем «заглохнуть» окончательно.

В итоге все три команды превысили отметку 1000 км и показали 1,018.7 км, 1,024.1 км и 1,026.0 км соответственно (напомним, «паспортный» запас хода составляет 450 км). Потребление энергии на 100 км составило 6,28, 6,25 и 6,24 кВтч соответственно, при этом во время тестирования по процедуре WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) показало результат 14,7 кВтч на 100 км.

Напомним, что недавно Hyundai представил отдельный электромобильный бренд IONIQ, в его рамках в ближайшие годы на рынок выйдут три модели IONIQ 5/6/7 на основе концептов 45 и Prophecy. В свою очередь существующий электрокроссовер Hyundai Kona Electric преодолел отметку в 100 тыс. проданных экземпляров всего за два года с момента начала продаж.

Источник: Hyundai