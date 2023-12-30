Цены SSD вернутся к уровню 2021 года, в 2024 году стоимость NAND вырастет на 50% – TrendForce

TrendForce прогнозирует, что цены на память NAND вырастут на 50% в краткосрочной перспективе, что в конечном итоге приведет к повышению цен на SSD. Чипы NAND уже подорожали во второй половине 2023 года, но удорожают еще больше, поскольку производители пытаются вернуться к прибыльности.

Значение 50%, приведенное TrendForce, является целью таких компаний, как Samsung, SK Hynix и Micron – производителей большей части NAND. Если отталкиваться от сегодняшних цен, повышение на 40% вернет эти компании в безубыточность, а рост на 50% будет означать прибыль вместо убытков.

Изменения цен уже можно увидеть на спотовом рынке. Начиная с июля 2023 наблюдается постепенный ежемесячный рост. Сегодня цены на 512 ГБ модули TLC на 120% выше, чем в июле, а 256 ГБ и 128 ГБ TLC увеличились на 60% и 22% соответственно. Только за декабрь 2023 года цены на TLC NAND 512 ГБ, 256 ГБ и 128 ГБ выросли на 7,4%, 4,2% и 4,6%. Повышение на 50% возвратит цены на уровень июля 2021 года.

Источником роста цен является понижение производства. С сентября Samsung сократила производство на 50%, хотя на рынке уже произошли скачки цен из-за ликвидации запасов.

С другой стороны, это отличная новость для индустрии памяти. Предыдущая часть года была тяжелой для отрасли, особенно для Micron, потерявшей $2,3 млрд в первом квартале. Хотя все любят дешевые комплектующие для ПК, имеющиеся цены не приемлемы.

Источник: Tom’s Hardware