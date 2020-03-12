TSMC полностью загрузила 5-нанометровое производство, выпуск продукции начнется в апреле





Как сообщают осведомлённые отраслевые источники, уже в апреле компания TSMC будет готова перейти на производственную технологию следующего поколения и запустит массовое производство чипов по 5-нанометровому технологическому процессу.

При этом отмечается, что все производственные мощности TSMC, способные выпускать продукцию по 5-нм техпроцессу, уже полностью забронированы клиентами. Также сообщается, что в этом году тайваньская компания намерена инвестировать $2,5 млрд в 5-нанометровый технологический процесс. Вероятно, дополнительные средства будут направлены на расширение производства.

Если в апреле действительно начнётся массовое производство чипов по нормам 5-нанометрового технологического процесса, то это будет свидетельствовать о 2-летнем цикле освоения новых техпроцессов. Предыдущий 7-нанометровый техпроцесс был запущен в производство в первой половине 2018 года. Ранее 2-летнего цикла «тик-так» придерживалась и компания Intel, но в 2016 году она признала, что больше не может придерживаться такой стратегии и с тех пор сильно отстала во внедрении более передовых технологических процессов производства. Даже сейчас, в 2020 году, она всё ещё не может перевести на 10-нм техпроцесс производство всех своих новых процессоров.

Тем не менее, новый техпроцесс TSMC, даже при сохранении 2-летнего цикла, немного отстаёт от закона Мура поскольку её 5-нм технология обеспечивает увеличение плотности транзисторов в 1,84 раза. С точки зрения плотности размещения транзисторов, 10-нанометровый техпроцесс Intel примерно соответствует 7-нанометровому техпроцессу TSMC.

Как ожидается, первым клиентом, который закажет производство чипов у TSMC по новой 5-нанометровой технологии, станет компания Apple, как это было и при внедрении 7-нм техпроцесса.

Источник: tomshardware