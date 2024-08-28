«Циничная выкачка денег»: режиссер оригинального «Ворона» раскритиковал перезапуск фильма с Биллом Скарсгардом

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Режиссер культового «Ворона» 1994 года Алекс Прояс, похоже, не в восторге от римейка с Биллом Скарсгардом в главной роли.

«Думаю, римейк — это циничная выкачка денег. И, кажется, не такого уж и большого количества денег», — написал Прояс на своей странице в Facebook (через Variety).

Похоже, режиссер сослался на провальный дебют нового «Ворона», который заработал всего $4,6 млн в США — при бюджете фильма в $50 млн.

Прояс говорит, что ему больно видеть негативную реакцию зрителей на фильм, который относится непосредственно к его собственному творению:

«Не получаю никакой радости от того, что вижу негатив о работе каких-либо коллег-режиссеров. Уверен, что у актеров и съемочной группы действительно были добрые намерения, как и у всех нас в любом фильме. Но я думаю, что реакция фанатов говорит сама за себя. «Ворон» — это не просто фильм, Брэндон Ли умер во время его создания, и он был завершен как свидетельство трагической потери».

Режиссер также поделился несколькими рецензиями на перезапуск, которые по большей части, как мы упоминали ранее, получились далекими от положительных. На Rotten Tomatoes ленту оценили в скромные 20% от зрителей и 64% от критиков, а в обзорах фильм называли «глуповатой и неряшливой имитацией классики 1990-х», критиковали слабый актерский состав второго плана, повествование называли скучным, а режиссуру — ужасной.

«Ворон» экранизирует культовый комикс Джеймса О’Барра и перезапускает легендарную франшизу, которая насчитывает четыре фильма и стартовала с адаптации от режиссера Алекса Прояса с Брэндоном Ли в главной роли. На этот раз режиссерские обязательства взял на себя Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник»), а в главных ролях предстали Билл Скарсгард («Оно»), певица FKA Twigs и Дэнни Хьюстон («Люди Икс: Росомаха»), как ведущий антагонист.

По данным Screen Rant, даже без поправки на инфляцию, нынешний римейк отметился самым низким дебютом в истории франшизы: фильм 1994 года стартовал с $11,8 млн, тогда как его продолжение, «Город ангелов» 1996 года, заработал $9,8 млн. Следующие две части получили ограниченный прокат в кинотеатрах.

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