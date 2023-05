Твист в исполнении… Квентина Тарантино – эксклюзивные кадры со съемок «Криминального чтива» показали как неуклюже и мило танцует легендарный режиссер

Свои танцевальные «таланты» режиссер проявил во время записи, пожалуй, самой известной сцены криминальной драмы 1994 года «Криминальное чтиво» – танца персонажей Джона Траволты и Умы Турман.

Благодаря насыщенным кассовым сборам фильмов Тарантино, таких как «Джанго освобождённый», «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Однажды… в Голливуде, (и, конечно, это не полный перечень), мы уверены, что режиссер точно знает, что делает, когда дело касается кино. Однако на танцевальной площадке Квентин, похоже, не столь талантлив, и это доказывают недавно опубликованные в Twitter эксклюзивные кадры со съемок «Криминального чтива».

Криминальную драму со звездным актерским составом (Ума Турман, Джон Траволта, Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон) просматривают и по сей день, а твист Траволты и Турман стал одной из самых любимых сцен зрителей.

Похоже, и во время репетиций дуэт был настолько зажигательным, что Тарантино не мог усидеть в режиссерском кресле. На видео видно, как режиссер подбегает к площадке и начинает неловко и вместе с тем очень мило подпрыгивать и размахивать руками.

Behind the scenes on PULP FICTION, Uma Thurman and John Travolta film the famus dance scene. Tarantino pulls some quesionable moves too. pic.twitter.com/wAggyrKeTH

— All The Right Movies (@ATRightMovies) April 26, 2023