Новости Кино 03.05.2023 в 20:07

Твист в исполнении… Квентина Тарантино – эксклюзивные кадры со съемок «Криминального чтива» показали как неуклюже и мило танцует легендарный режиссер

Катерина Даньшина

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Свои танцевальные «таланты» режиссер проявил во время записи, пожалуй, самой известной сцены криминальной драмы 1994 года «Криминальное чтиво» – танца персонажей Джона Траволты и Умы Турман.

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Благодаря насыщенным кассовым сборам фильмов Тарантино, таких как «Джанго освобождённый», «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Однажды… в Голливуде, (и, конечно, это не полный перечень), мы уверены, что режиссер точно знает, что делает, когда дело касается кино. Однако на танцевальной площадке Квентин, похоже, не столь талантлив, и это доказывают недавно опубликованные в Twitter эксклюзивные кадры со съемок «Криминального чтива».

Криминальную драму со звездным актерским составом (Ума Турман, Джон Траволта, Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон) просматривают и по сей день, а твист Траволты и Турман стал одной из самых любимых сцен зрителей.

Твіст у виконанні… Квентіна Тарантіно – ексклюзивні кадри зі знімань «‎Кримінального чтива» показали як незграбно і мило танцює легендарний режисер

Похоже, и во время репетиций дуэт был настолько зажигательным, что Тарантино не мог усидеть в режиссерском кресле. На видео видно, как режиссер подбегает к площадке и начинает неловко и вместе с тем очень мило подпрыгивать и размахивать руками.

Да, это был танец. Некоторые из пользователей в комментариях к видео назвал кадры очень трогательными и вызывающими улыбку.

«Квентин просто наслаждается музыкой настолько, что танцует под нее. Он счастлив».

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Однако нашлись и те, кто слишком серьезно отнесся к танцевальной импровизации Тарантино.

«Тарантино не умеет танцевать», – подытожил один из «экспертов» в Twitter.

Но, кажется, Тарантино и не претендовал на роль умелого танцора, а архивные кадры просто доказывают, насколько непринужденная и веселая атмосфера царила во время съемок культового фильма.

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