У Мінцифри свято: Дія подолала планку у 8 млн активних користувачів (за менше ніж місяць застосунок залучив мільйон нових юзерів)
Мобільний застосунок «Дія» перетнув позначку 8 млн активних користувачів на тлі нових рекордів щеплень, а також захворюваності та смертності від COVID-19. Про чергове досягнення одного зі своїх ключових проєктів повідомили розробники «Дії» у Telegram.
У серпні розробники Дії повідомляли про подолання позначки у 6 мільйонів активних користувачів, у вересні їх стало 7 млн, а тепер аудиторія зросла до 8 млн, причому черговий мільйон нових юзерів долучився менше ніж за місяць. Не останню роль в цьому зіграли цифрові COVID-сертифікати, які можна отримати у застосунку після вакцинації і які звільняють від низки карантинних обмежень.
В актуальній версії додатку Дія доступно 12 електронних документів (та ще 12 державних послуг):
- ID-паспорт
- Біометричний закордонний паспорт
- Небіометричний закордонний паспорт
- Посвідчення водія
- Техпаспорт
- Студентський
- Страховка на авто
- РНОКПП (раніше — ІПН)
- Довідка переселенця (ВПО)
- Свідоцтво про народження дитини
- Міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19
- Внутрішній сертифікат про вакцинацію від COVID-19
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у «Дії» нової функції, яка автоматично сповіщатиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє кредитну історію. Функціональність покликана захистити від шахраїв — система визначатиме та попереджатиме про спроби незаконного оформлення кредитів на сторонніх осіб. Як відомо, наразі Мінцифра активно готується до листопадової презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах.
Мінцифри анонсувало нові цифрові послуги в «Дії» — пенсії, субсидії, довідки, а також ряд послуг у судовій, будівельній та митній сферах
- «Дія» — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України.
- Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а 2 квітня 2020 року відбувся запуск сайту електронного урядування «Дія», який об'єднує всі наявні урядові сервіси, а також інструменти для бізнесу і населення.
- 23 серпня 2021 року в Україні набув чинності закон про «паспорт у смартфоні», який прирівняв е-паспорти у застосунку «Дія» до звичайних.