У Мінцифри свято: Дія подолала планку у 8 млн активних користувачів (за менше ніж місяць застосунок залучив мільйон нових юзерів)

Мобільний застосунок «Дія» перетнув позначку 8 млн активних користувачів на тлі нових рекордів щеплень, а також захворюваності та смертності від COVID-19. Про чергове досягнення одного зі своїх ключових проєктів повідомили розробники «Дії» у Telegram.

У серпні розробники Дії повідомляли про подолання позначки у 6 мільйонів активних користувачів, у вересні їх стало 7 млн, а тепер аудиторія зросла до 8 млн, причому черговий мільйон нових юзерів долучився менше ніж за місяць. Не останню роль в цьому зіграли цифрові COVID-сертифікати, які можна отримати у застосунку після вакцинації і які звільняють від низки карантинних обмежень.

В актуальній версії додатку Дія доступно 12 електронних документів (та ще 12 державних послуг):

ID-паспорт

Біометричний закордонний паспорт

Небіометричний закордонний паспорт

Посвідчення водія

Техпаспорт

Студентський

Страховка на авто

РНОКПП (раніше — ІПН)

Довідка переселенця (ВПО)

Свідоцтво про народження дитини

Міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19

Внутрішній сертифікат про вакцинацію від COVID-19

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у «Дії» нової функції, яка автоматично сповіщатиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє кредитну історію. Функціональність покликана захистити від шахраїв — система визначатиме та попереджатиме про спроби незаконного оформлення кредитів на сторонніх осіб. Як відомо, наразі Мінцифра активно готується до листопадової презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах.