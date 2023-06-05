«У нас есть хорошая история». В Disney намекнули на новые «Пираты Карибского моря»

Франшиза «Пираты Карибского моря», принесшая The Walt Disney Company $4,5 млрд, похоже, получает шанс на продолжение.

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Первая часть серии «Проклятие Черной жемчужины» вышла в 2003 году, и после того, как она собрала $653 млн только в США, в Disney решила отснять сразу два продолжения методом «бэк-ту-бэк» – то есть они вышли с небольшим перерывом в один год. В общей сложности мир увидел пять частей «пиратских приключений» с Джонни Деппом, Орландо Блумом и Кирой Найтли в главных ролях. Однако после выхода последней, в 2017 году, произошло немало событий – связанных, в частности, с исполнителем одной из главных ролей.

Disney отвернулась от Джонни Деппа на фоне обвинений его бывшей супруги Эмбер Херд, заявившей, что актер совершал физическое и эмоциональное насилие над ней. В конце концов, судебный процесс завершился прошлым летом громкой победой Деппа, и некоторые поклонники надеялись на возвращение актера во франшизу.

Тот в свою очередь в суде заявил, что не вернется в Disney даже за $300 млн, переехал в Европу и наконец появился в первом из своих «послесудебных» фильмов – исторической драме «Жанна Дю Барри», дебютировавшей несколько недель назад в Каннах.

В Disney долгое время не поднимали тему «пиратской» серии, однако в недавнем интервью The New York Times президент Disney Studios Motion Picture Production Шон Бейли заявил, что компания «с нетерпением ждет следующих этапов франшизы».

«У нас есть действительно хорошая, увлекательная история, которая отдает дань уважения фильмам, вышедшим раньше. Но у нас есть еще, что сказать», — сказал он. Курс PHOTOGRAPHY Навчайтеся мистецтву фотографії та створюйте незабутні фото для своїх проєктів! Вивчити курс!

По поводу возможного возвращения капитана Джека Воробья в исполнении Деппа, Бейли сказал, что пока это не обсуждается (очень интересный комментарий, не дающий никакого четкого ответа).

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер в прошлом рассказывал, что Disney разработала два сценария и ни один не предполагал участия Деппа – хотя это не значит, что их нельзя скорректировать, если студия и актер в конце концов найдут общий язык.