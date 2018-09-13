Uber рассказал о самых популярных летних направлениях поездок в Киеве, Львове и Одессе
Компания Uber представила статистические данные по итогам лета 2018 года в трех самых динамичных и популярных, как среди местных жителей, так и иностранных туристов, городах Украины: Киеве, Львове и Одессе.
В Одессе самым популярным маршрутом этого лета среди пользователей Uber стала Аркадия ‒ центр курортной жизни и развлечений. В Киеве и во Львове пользователи чаще всего заказывали Uber на железнодорожный вокзал, в центр города и торгово-развлекательные центры.
Топ 5 самых популярных направлений поездок Uber в Киеве, Одессе и Львове этого лета (статистика не включает аэропорт, который является топ пунктом назначения весь год):
Киев
- Ж/д вокзал Киев-Пассажирский
- ТРЦ Ocean Plaza
- Бессарабский рынок и ТРЦ “Арена Сити”
- ТРЦ “Гулливер” и Дворец спорта
- Бизнес-центр Horizon Park
Одесса
- Аркадия
- Одесский ж/д вокзал
- ТРЦ “Европа”
- Одесский дельфинарий “Немо”
- ТРЦ “Галерея Афина”
Львов
- Львовский ж/д вокзал
- Галицкая площадь
- Площадь Ивана Подковы
- ТРЦ “Форум Львів”
- Доминиканский собор
За период июнь-август 2018 года представители 99 стран мира воспользовались Uber для поездок по Киеву. Львов этим летом посетили пользователи из 85 стран, а Одессу ‒ из 89 стран мира.
Пользователи каких стран чаще всего заказывали Uber этим летом? Первая пятерка стран по городам:
Киев
- США
- Россия
- Великобритания
- Польша
- Турция
Одесса
- США
- Россия
- Турция
- Беларусь
- Польша
Львов
- Польша
- США
- Турция
- Беларусь
- Великобритания
Интересный факт: в течение трех летних месяцев Uber отметил рост числа поездок в аэропорт по сравнению с весенним периодом. Так, этим летом количество поездок с Uber в аэропорт увеличилось на 22% в Киеве, на 31% во Львове и почти на 73% в Одессе.
Источник: Uber