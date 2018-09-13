Uber рассказал о самых популярных летних направлениях поездок в Киеве, Львове и Одессе

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Компания Uber представила статистические данные по итогам лета 2018 года в трех самых динамичных и популярных, как среди местных жителей, так и иностранных туристов, городах Украины: Киеве, Львове и Одессе.

В Одессе самым популярным маршрутом этого лета среди пользователей Uber стала Аркадия ‒ центр курортной жизни и развлечений. В Киеве и во Львове пользователи чаще всего заказывали Uber на железнодорожный вокзал, в центр города и торгово-развлекательные центры.

Топ 5 самых популярных направлений поездок Uber в Киеве, Одессе и Львове этого лета (статистика не включает аэропорт, который является топ пунктом назначения весь год):

Киев

Ж/д вокзал Киев-Пассажирский ТРЦ Ocean Plaza Бессарабский рынок и ТРЦ “Арена Сити” ТРЦ “Гулливер” и Дворец спорта Бизнес-центр Horizon Park

Одесса

Аркадия Одесский ж/д вокзал ТРЦ “Европа” Одесский дельфинарий “Немо” ТРЦ “Галерея Афина”

Львов

Львовский ж/д вокзал Галицкая площадь Площадь Ивана Подковы ТРЦ “Форум Львів” Доминиканский собор

За период июнь-август 2018 года представители 99 стран мира воспользовались Uber для поездок по Киеву. Львов этим летом посетили пользователи из 85 стран, а Одессу ‒ из 89 стран мира.

Пользователи каких стран чаще всего заказывали Uber этим летом? Первая пятерка стран по городам:

Киев

США Россия Великобритания Польша Турция

Одесса

США Россия Турция Беларусь Польша

Львов

Польша США Турция Беларусь Великобритания

Интересный факт: в течение трех летних месяцев Uber отметил рост числа поездок в аэропорт по сравнению с весенним периодом. Так, этим летом количество поездок с Uber в аэропорт увеличилось на 22% в Киеве, на 31% во Львове и почти на 73% в Одессе.

Источник: Uber