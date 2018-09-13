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Uber рассказал о самых популярных летних направлениях поездок в Киеве, Львове и Одессе
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Uber рассказал о самых популярных летних направлениях поездок в Киеве, Львове и Одессе

Uber рассказал о самых популярных летних направлениях поездок в Киеве, Львове и Одессе

Компания Uber представила статистические данные по итогам лета 2018 года в трех самых динамичных и популярных, как среди местных жителей, так и иностранных туристов, городах Украины: Киеве, Львове и Одессе.

В Одессе самым популярным маршрутом этого лета среди пользователей Uber стала Аркадия ‒ центр курортной жизни и развлечений. В Киеве и во Львове пользователи чаще всего заказывали Uber на железнодорожный вокзал, в центр города и торгово-развлекательные центры.

Топ 5 самых популярных направлений поездок Uber в Киеве, Одессе и Львове этого лета (статистика не включает аэропорт, который является топ пунктом назначения весь год):

Киев

  1. Ж/д вокзал Киев-Пассажирский
  2. ТРЦ Ocean Plaza
  3. Бессарабский рынок и ТРЦ “Арена Сити”
  4. ТРЦ “Гулливер” и Дворец спорта
  5. Бизнес-центр Horizon Park

Одесса

  1. Аркадия
  2. Одесский ж/д вокзал
  3. ТРЦ “Европа”
  4. Одесский дельфинарий “Немо”
  5. ТРЦ “Галерея Афина”

Львов

  1. Львовский ж/д вокзал
  2. Галицкая площадь
  3. Площадь Ивана Подковы
  4. ТРЦ “Форум Львів”
  5. Доминиканский собор

За период июнь-август 2018 года представители 99 стран мира воспользовались Uber для поездок по Киеву. Львов этим летом посетили пользователи из 85 стран, а Одессу ‒ из 89 стран мира.

Пользователи каких стран чаще всего заказывали Uber этим летом? Первая пятерка стран по городам:

Киев

  1. США
  2. Россия
  3. Великобритания
  4. Польша
  5. Турция

Одесса

  1. США
  2. Россия
  3. Турция
  4. Беларусь
  5. Польша

Львов

  1. Польша
  2. США
  3. Турция
  4. Беларусь
  5. Великобритания

Интересный факт: в течение трех летних месяцев Uber отметил рост числа поездок в аэропорт по сравнению с весенним периодом. Так, этим летом количество поездок с Uber в аэропорт увеличилось на 22% в Киеве, на 31% во Львове и почти на 73% в Одессе.

Источник: Uber

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