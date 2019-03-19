В Киеве собираются запустить сервис UberGREEN, в котором будут работать исключительно электромобили (Renault Zoe и, скорее всего, Nissan Leaf)

Украинское издание ЭлектроВести заявило, что в ближайший четверг, 21 марта 2019 года, компания Uber намерена запустить в Киеве сервис UberGREEN, в котором будут работать исключительно электромобили.

По данным источника, сервис якобы предполагается как временный и экспериментальный, то есть он не будет доступен на постоянной основе. Все подробности мы узнаем в день официального анонса, на котором будут присутствовать представители городских властей. В данный момент Uber в Украине предлагает пользователям сервиса доступный uberX, комфорт-класс UberSELECT, премиум-класс UberBLACK, вместительный uberVAN и сервис доставки еды UberEats.

Отметим, что сервис UberGREEN уже работает в нескольких европейских городах, включая Амстердам, Лондон, Лиссабон, Бухарест и Париж. Как правило, в качестве основы «электрического автопарка» там используются брендированные Renault Zoe. Однако с учетом популярности у украинцев бывших в употреблении Nissan Leaf, можно предположить, что киевская служба UberGREEN будет в большинстве своем содержать именно эту модель.

Напомним, что недавно Uber пoвыcил тapифы в Лондоне, чтoбы на заработанные средства вoдитeли cмoгли позволить себе купить элeктpoмoбиль. В данный момент в столице Великобритании работает порядка 45 тыc. вoдитeлeй Uber, при этом сервис планирует, что уже к 2021 году половина из них пересядет на электромобили, а к 2025 — все водители выберут экологически чистые автомобили.

В США и Канаде сервис Uber также объявил о программе поддержки водителей, которые используют электромобили и гибридные модели. Такие водители получают доплату к каждой поездке, специальные функции в водительском приложении, доступ к полезной информации и консультациями, а также другие преимущества. Пилотная программа пока действует в семи городах Северной Америки, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сакраменто, Сан-Диего, Остин, Сиэтл и Монреаль. Основная задача программы — добиться отметки в 5 млн поездок на электромобилях в рамках сервиса за следующие 12 месяцев.

Источник: ЭлектроВести