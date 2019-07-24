UberShuttle запустил в Киеве четвертый по счету маршрут «Троещина — Подол — Печерск»

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Сервис Uber запустил в Киеве один из самых востребованных маршрутов UberShuttle Троещина — Печерск, который позволит жителям одного из самых густонаселенных спальных районов столицы добраться до рабочих офисов на Подоле и Печерске и обратно. Маршрут стал четвертым по счету после рейсов Виноградарь — Шевченковский, Дарница — Лыбедская и Соломенка — Бессарабка.

«Прекрасные новости! Теперь вы можете доехать с Троещины до Подола или Печерска без пересадок. Заказывая поездку Shuttle в приложении, вы резервируете место в чистом первоклассном транспортном средстве» — отметили в Uber.

На маршрутах Троещина — Печерск (L4A/L4B) предусмотрены следующие остановки:

Напомним, что «маршрутки» UberShuttle курсируют по маршрутам с понедельника по пятницу с 7:00 и до 21:00 с интервалом порядка 15 минут. Стоимость поездки с зависит от расстояния, за поездку до 8 км придется заплатить 15 грн, от 8 до 12 км — 20 грн, от 12 до 16 км — 25 грн и свыше 16 км — 30 грн.

Следующими будут запущены следующие маршруты:

L2A/L2B : Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — ст. м. Харьковская)

: Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — ст. м. Харьковская) L3A/L3B: Позняки — Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 — Большая Васильковская, 28)

Напомним, что UberShuttle — это последнее дополнение к приложению Uber в Киеве, наряду с электрическим сервисом Uber Green, доступным uberX, комфорт-классом UberSELECT, премиум-классом UberBLACK, вместительным uberVAN и сервисом доставки еды UberEats.

Источник: Uber