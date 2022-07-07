Ubisoft анонсировала The Division Resurgence — мобильный AAA-шутер от третьего лица с «огромным открытым миром»

Ubisoft официально анонсировала новую игру во вселенной Tom Clancy’s — The Division Resurgence. Это условно-бесплатный AAA-шутер от третьего лица с огромным открытым миром, которым компания дразнила еще в прошлом году. Как и в основных играх серии, есть сюжетная кампания и кооперативный режим, в которых игроков ждет множество различных испытаний и задач в сюжетных миссиях и других PvE-активностях.

Действие Resurgence происходит в том же мире, что и The Division и The Division 2, хотя Ubisoft отмечает, что новый проект предложит свою историю, которая будет «независима» от оригинала, а также «уникальный взгляд на ключевые сюжетные события», новых персонажей и оружие.

В то же время трейлер анонса Resurgence подозрительно похож на оригинальный кинематографический трейлер 2014 года.

Трейлер The Division Resurgence

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Ubisoft не сообщает, когда выйдет игра, хотя в трейлере отмечается, что она «вскоре» появится на устройствах Android и iOS. В настоящее время компания готовится к запуску закрытой альфа-версии, где избранные игроки смогут протестировать игру после подписания соглашения NDA.

Одновременно Ubisoft сообщила, что работает еще над одной F2P-игрой из серии The Division под названием Heartland. Из тех деталей, что уже успели просочиться, складывается впечатление, что Heartland будет игрой в стиле Battle Royale, например Apex Legends или Fortnite. В майском анонсе Ubisoft подтвердила, что игра будет доступна на ПК, консолях и облачных сервисах (какой именно пока неизвестно). В то же время, желание Ubisoft выйти с франшизой в мобильный сегмент совершенно понятно. Мобильные игры — огромный бизнес. По прогнозу Newzoo, в 2022 году сегмент мобильных игр превысит $100 млрд — более половины всех доходов от игр. Основные конкуренты, такие как EA и Activision Blizzard ранее инвестировали значительные средства во флагманские мобильные тайтлы. Собственно недавно вышла Diablo Immortal, которую, несмотря на некоторые проблемы в целом, можно считать абсолютным хитом — за первый месяц Blizzard заработала на игре аж $49 млн.

Ubisoft не обнародовала никаких подробностей о типах микротранзакций, которые планируются в Resurgence, если они вообще будут. В пресс-релизе упоминается «сбор и обновление» снаряжения, а также «уникальное фирменное оружие и гаджеты», которые можно менять во время игры с целью выбрать определенную стратегию и «найти лучшую кооперативную синергию с другими спецагентами Division». Мобильные игры часто используют обновление и снаряжение как возможность взимать плату с пользователей, а оригинальная Division содержала систему микротранзакций для косметики и скинов. Планируется ли какая-либо интеграция Resurgence с фирменной NFT-платформой Quartz или какой-либо другой блокчейн-системой, пока неизвестно.