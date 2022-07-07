Ubisoft анонсувала The Division Resurgence — мобільний AAA-шутер від третьої особи з «величезним відкритим світом»

Ubisoft офіційно анонсувала нову гру у всесвіті Tom Clancy’s — The Division Resurgence. Це умовно-безкоштовний AAA-шутер від третьої особи з «величезним відкритим світом», яким компанія дражнила ще минулого року. Як і в основних іграх серії, є сюжетна кампанія та кооперативний режим, в яких на гравців чекає безліч різних випробувань та завдань в сюжетних місіях та інших PvE-активностях.

Дія Resurgence відбувається у тому ж світі, що й The Division і The Division 2, хоча Ubisoft зазначає, що новий проєкт запропонує свою історію, яка буде «незалежною» від оригіналу, а також «унікальний погляд на ключові сюжетні події», нових персонажів і зброю.

Водночас трейлер анонсу Resurgence підозріло схожий на оригінальний кінематографічний трейлер 2014 року.

Трейлер The Division Resurgence

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Ubisoft не повідомляє, коли саме вийде гра, хоча в трейлері зазначається, що вона «невдовзі» з’явиться на пристроях Android та iOS. Наразі компанія готується до запуску закритої альфа-версії, де обрані гравці зможуть протестувати гру після підписання угоди NDA.

Одночасно Ubisoft повідомила, що працює над ще однією F2P-грою із серії The Division під назвою Heartland. З тих деталей, що вже встигли просочитися, складається враження, що Heartland буде грою в стилі Battle Royale, як-от Apex Legends чи Fortnite. У травневому анонсі Ubisoft підтвердила, що гра буде доступною на ПК, консолях та хмарних сервісах (який саме, поки невідомо). Водночас бажання Ubisoft вийти з франшизою у мобільний сегмент абсолютно зрозуміло. Мобільні ігри — це величезний бізнес. За прогнозом Newzoo, у 2022 році сегмент мобільних ігор перевищить $100 млрд — більш ніж половина всіх доходів від ігор. Основні конкуренти, такі як EA та Activision Blizzard, раніше інвестували значні кошти у флагманські мобільні тайтли. Власне не так давно вийшла Diablo Immortal, яку попри деякі проблеми в цілому можна вважати абсолютним хітом — за перший місяць Blizzard заробила на грі аж $49 млн.

Ubisoft не оприлюднила жодних подробиць щодо типів мікротранзакцій, які плануються у Resurgence — якщо вони взагалі будуть. У пресрелізі згадується «збір та оновлення» спорядження, а також «унікальна фірмова зброя та гаджети», які можна міняти під час гри з метою обрати певну стратегію та «знайти найкращу кооперативну синергію з іншими спецагентами Division». Мобільні ігри часто використовують оновлення та спорядження як можливість стягувати плату з користувачів, а оригінальна Division містила систему мікротранзакцій для косметики та скінів. Чи планується якась інтеграція Resurgence з фірмовою NFT-платформою Quartz чи якоюсь іншою блокчейн-системою, поки невідомо.