Ubisoft советует «ранним» игрокам Star Wars Outlaws удалить сохранения и начать игру с установленным патчем первого дня

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Ubisoft: «Вы не прошли эту игру. Это был всего лишь сон джедая».

Компания Ubisoft 27 августа открыла трехдневный ранний доступ к игре Star Wars Outlaws для владельцев расширенных изданий Ultimate и Gold. Через несколько часов разработчики выпустили патч первого дня, обновивший игру до версии 1.000.0002. Новое обновление добавило поддержку 40 кадров в секунду и исправило многочисленные ошибки. Однако оно также создало неожиданные трудности для некоторых игроков.

Ubisoft направила электронное письмо пользователям PlayStation 5, которые начали игру до выхода патча. Компания предупредила о возможных проблемах и призвала проверить наличие последней версии игры.

«Начните новую игру, чтобы полностью насладиться Star Wars Outlaws. К сожалению, если вы продолжите старое сохранение, вы столкнетесь с проблемами и препятствиями в прохождении», — отметили разработчики.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди игроков. Некоторые пользователи в Reddit сообщили, что уже провели в игре 5–7 часов. Теперь им придется начать прохождение заново, чтобы избежать будущих осложнений.

Интересно, что о получении предупредительного письма сообщили только пользователи PlayStation 5. Похоже, что владельцы ПК и Xbox не сталкивались с такими трудностями.

Напомним, недавно специалисты обнаружили, что Star Wars Outlaws потребляет более 20 ГБ видеопамяти в 4K.

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Источник: mp1st, Reddit

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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